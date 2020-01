Sir Rod Stewart chargé d’une simple batterie

2020-01-04 08:00:04

Sir Rod Stewart a été accusé de batterie simple après avoir prétendument frappé un garde de sécurité lors d’un incident en Floride au cours de la période des fêtes.

Le chanteur de 74 ans était sorti avec sa famille au Breakers de Palm Beach, en Floride, le soir du Nouvel An (31.12.19) lorsque l’incident se serait produit vers 23 h 09.

Selon un rapport de police, obtenu par DailyMail.com, Rod et son fils Sean Stewart, 39 ans, ont été nommés lors de l’incident, qui s’est produit alors qu’ils auraient tenté d’accéder à un événement privé dans la zone pour enfants de l’hôtel.

L’agent de sécurité de l’hôtel, Jessie Dixon, a déclaré à la police que le groupe “avait commencé à faire du bruit et à provoquer une scène” lorsqu’il leur avait demandé de partir.

Il a ajouté qu’un homme – identifié plus tard comme le fils de Rod Stewart, Sean – est allé nez à nez avec lui et quand il “a mis le dos de sa main droite” sur la poitrine de Sean et lui a demandé de “reculer et de créer de l’espace”, Sean aurait poussé Dixon.

Dixon a allégué que Rod “avait alors marché vers lui et lui avait donné un coup de poing, [Dixon] dans sa cage thoracique gauche “.

Selon le rapport de police, les officiers ont parlé à Rod qui a dit qu’il avait essayé de faire participer ses plus jeunes enfants à l’événement.

Il a déclaré à la police qu’après le refus de leur entrée, “Dixon est devenu discutable avec sa famille, ce qui a provoqué leur agitation”.

Deux employés de l’hôtel ont signé des déclarations sous serment confirmant la version des événements de Dixon et selon DailyMail.com, des séquences vidéo ont prouvé que Sean et Rod étaient “les principaux agresseurs”.

Rod a reçu un avis de comparution au complexe de justice pénale du comté de Palm Beach le 5 février.

Sir Rod a des fils Alistair, 14 ans, et Aiden, huit ans, avec son épouse Penny Lancaster. Il a également sa fille Sarah Streeter, qui a été abandonnée pour adoption par Rod et sa petite amie adolescente dans les années 60, Kimberley et Sean avec la première épouse Alana Stewart, Ruby, dont la mère est Kelly Emberg et Renee, et Liam avec le deuxième conjoint Rachel Hunter .

