Sir Rod Stewart plaide non coupable de batterie

2020-01-23 11:30:06

Sir Rod Stewart et son fils Sean ont plaidé non coupables pour avoir prétendument attaqué un garde de sécurité.

Sir Rod Stewart et son fils ont plaidé non coupables d’avoir prétendument attaqué un garde de sécurité.

Le chanteur de 75 ans et Sean Stewart, 39 ans, n’étaient pas présents au tribunal de Floride mardi (21.01.20) pour saisir leur plaidoyer concernant une simple charge de batterie résultant d’une rangée au Breakers Hotel à Palm. Plage le soir du nouvel an (31.12.19).

Lors de l’audience, le couple a également renoncé à son droit d’être présent lors de futures audiences et a indiqué qu’il prévoyait de ne pas comparaître à moins qu’un juge ne le demande, rapporte DailyMail.com.

La prochaine date d’audience a été fixée au 8 février.

S’il est reconnu coupable, le couple pourrait être emprisonné jusqu’à un an.

Sean a précédemment affirmé que “la vérité prévaudra” après que son père et lui aient été accusés de l’altercation présumée, qui les aurait vus rencontrer le membre du personnel Jessie Dixon après avoir tenté d’accéder à un événement privé dans la zone pour enfants du hôtel, le garde de sécurité affirmant que le tueur à gages «Maggie May» lui avait «jeté un coup de poing» sur lui.

Cependant, Sean a blâmé le garde de sécurité “très agressif” pour la rangée.

Il a ajouté: “Mon père m’a toujours appris à défendre ma famille et mes proches. C’est ce que j’ai fait et la vérité prévaudra.”

Dans un rapport de police, Jessie a allégué que Rod et sa famille étaient “bruyants, ont provoqué une scène et ont refusé de suivre les instructions pour partir”.

Il a affirmé qu’il avait ensuite été “poussé en arrière” par Sean, qui avait été “nez à nez” avec lui avant d’être “frappé dans la cage thoracique gauche” par Rod.

Un ami du gardien de sécurité a affirmé qu’il avait été “bouleversé” par l’incident présumé.

Le copain a déclaré: “Jessie avait renoncé à son réveillon du Nouvel An pour gagner de l’argent supplémentaire, mais a été très bouleversé par ce qui s’est passé.

“Rod et Sean se sont opposés à ne pas être autorisés à participer à la fête. Cela a mal tourné quand Jessie leur a refusé l’entrée.

“Bien qu’il n’y ait pas eu de boisson autour de la fête des enfants, il était clair pour lui que le groupe de Rod avait consommé beaucoup.

“Il était choqué et en colère de la rapidité avec laquelle les événements ont tourné, raison pour laquelle il voulait que des accusations soient portées.

“Il se calme mais est toujours troublé par la façon dont les choses sont devenues si chaudes quand il y avait des enfants.”

Rod et son fils ont été interrogés par la police et ont expliqué comment leur famille avait “approché la table d’enregistrement et tenté de faire accéder les enfants de leur groupe”.

Après s’être vu refuser l’admission, le chanteur de “Tonight’s the Night” a accusé le gardien de sécurité de devenir “argumentatif”, provoquant “l’agitation” du groupe.

La police a affirmé que Rod “s’était excusé pour son comportement” et les déclarations des témoins et les séquences vidéo suggéreraient que Rod “n’a pas intentionnellement frappé Dixon contre sa volonté”.

Mots clés: Rod Stewart, Sean Stewart

Retour au flux

.