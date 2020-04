‘Sister, Sister’ est-elle en streaming sur Disney +?

En tant que l’une des sitcoms les plus emblématiques de son temps, Sister, Sister, reste toujours aimée et adorée par le public. La série, mettant en vedette Tamera Mowry et Tia Mowry, a été diffusée sur Disney Channel à un moment donné, de nombreux fans se sont demandé si le spectacle était disponible sur Disney +.

(L-R) Tamera et Tia Mowry dans une photo promotionnelle pour ‘Sister, Sister’ | Télévision Walt Disney via les archives photo de .

Une brève histoire du temps d’antenne de l’émission

La série a été diffusée pour la première fois en 1994 sur ABC. Mettant également en vedette Tim Reid, Jackée Harry et Marques Houston, la série tournait autour de jumeaux séparés à la naissance qui se retrouvent par hasard. Avec leurs parents, ils deviennent une famille recomposée.

ABC a annulé la série mais The WB, qui était nouveau à l’époque, l’a reprise. Le spectacle a continué pendant cinq saisons supplémentaires à la WB jusqu’en 1999.

Les quatre premières saisons racontent les jumeaux au lycée, alors qu’ils sont au collège pour les deux dernières saisons. Le personnage de Houston, Roger, est écrit à la fin de la saison 5. La cinquième saison a présenté deux nouveaux personnages, Tyreke et Jordan, interprétés par RonReaco Lee et Deon Richmond. Ils deviennent les principaux acteurs de la sixième saison.

“Sister, Sister” n’était pas une émission de Disney Channel

Au fil des ans, Sister, Sister a été diffusée sur de nombreux réseaux en syndication, notamment Fox et UPN. Des rediffusions ont également été diffusées sur The N (maintenant connu sous le nom de TeenNick), Disney Channel, ABC Family (maintenant connu sous le nom de Freeform), BET, WGN America, Up, Centric (maintenant connu sous le nom de BET HER) et Fuse.

Sur Disney Channel, l’émission a été diffusée très fréquemment, à tel point que les téléspectateurs ont pensé qu’il s’agissait d’une émission originale. Les jumeaux Mowry ont également fait du marketing personnalisé pour la série, ce qui a amené plus de gens à croire que Sister, Sister avait une maison à Disney. Les jumeaux ont également joué dans la franchise de films originaux Twitches à Disney Channel à peu près au même moment Sister, Sister était diffusée sur le réseau. Seventeen Again, un film Showtime qui mettait en vedette les jumeaux et leur frère Tahj, a également été diffusé sur le réseau à un moment donné.

Sister, Sister ne diffuse pas sur Disney + parce que Disney ne possède pas de droits de télévision ou de streaming sur la série. Un accord a permis au spectacle d’apparaître sur Disney Channel pendant les années où il l’a fait. Walt Disney Television n’était pas derrière sœur, sœur. CBS Television Distribution était le distributeur de l’émission et de Passe Entertainment et Paramount Network Television étaient l’une de ses sociétés de production.

Beaucoup de gens se sont demandé comment Smart Guy, qui mettait en vedette le frère des jumeaux, Tahj Mowry, pouvait être sur Disney + depuis sa diffusion sur The WB comme Sister, Sister. Il peut être diffusé sur Disney + car Walt Disney Television était l’une des sociétés de production de l’émission et Buena Vista Television (maintenant connue sous le nom de Disney-ABC Domestic Television) en était le distributeur.

Donc, même si Smart Guy n’était pas diffusé sur ABC ou sur un réseau appartenant à ABC, il appartenait toujours à Disney. Sœur, les droits de la sœur sont cependant avec Paramount / CBS.