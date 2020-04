Six enfants forcés de dire au revoir à maman via un talkie-walkie alors qu’ils la regardaient mourir du coronavirus

Six enfants ont été forcés de dire au revoir à leur mère par talkie-walkie en la regardant mourir coronavirus.

Sundee Rutter, qui faisait partie de la première vague de personnes dans l’État de Washington à avoir reçu un diagnostic de COVID-19, a succombé au virus le 16 mars. Elle n’avait que 42 ans.

La mère célibataire de six enfants avait survécu au cancer du sein et avait été laissée seule à élever les enfants après la mort de son père en 2012.

Son fils Elijah Ross-Rutter a raconté Buzzfeed elle s’était transportée au Providence Regional Medical Center – où le tout premier cas confirmé de nouveau coronavirus a été traité – le 3 mars.

“Elle pensait qu’elle avait probablement la grippe”, a expliqué la jeune femme de 20 ans. “Mais comme, le coronavirus? C’était un peu difficile pour nous de comprendre comment elle pouvait l’obtenir parce que peu de gens l’avaient ici.”

À l’époque, l’État ne signalait que 27 cas et neuf décès. Lundi, ces chiffres étaient respectivement de 5 161 et 217.

Après avoir passé huit heures dans une pièce fermée avec des médecins et des infirmières portant un équipement de protection complet, ils ont finalement été renvoyés chez eux. “Ils ne veulent même pas toucher ma mère”, a expliqué Elijah.

Mais quatre jours plus tard, ils ont dû reprendre leur maman. Cette fois, la famille a été confinée dans la zone d’attente des visiteurs, tandis que les médecins ont confirmé qu’elle devrait être gardée une nuit et traitée pour une pneumonie. Le lendemain, elle a été testée positive pour COVID-19.

Contrairement à sa bataille contre le cancer pendant un an, la famille n’a pas été autorisée à entrer dans sa chambre d’hôpital. Elijah, qui est son quatrième enfant aîné, a déclaré que pendant un certain temps, elle a pu répondre par SMS; mais après un certain temps, les réponses se sont transformées en émojis uniquement. “Elle m’envoyait des cœurs sur les messages mais elle ne répondait pas”, a-t-il dit.

Le 16 mars, les médecins ont appelé la famille pour leur dire qu’ils devaient venir à l’hôpital.

Les six frères et sœurs, ainsi que la sœur de Sundee et sa mère, ont tous fait leurs adieux à un talkie-walkie, tandis que l’autre était calé sur un oreiller à l’intérieur de la pièce fermée.

“Je lui ai dit que je l’aimais … elle ne devrait pas s’inquiéter pour les enfants”, a déclaré Elijah.

Sa maman est décédée cet après-midi.

Sundee n’est qu’une des 3 655 personnes aux États-Unis qui sont décédées des suites de COVID-19, alors que le nombre de cas ici approche rapidement les 200 000.

