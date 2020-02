Skeet Ulrich et Marisol Nichols quittent «Riverdale».

2020-02-24 11:30:06

Skeet Ulrich et Marisol Nichols – qui incarnent respectivement FP Jones et Hermione Lodge – quittent ‘Riverdale’.

L’acteur de 50 ans – qui joue FP Jones dans l’émission CW – a annoncé qu’il quittait le rôle après la saison quatre.

Il a déclaré dans un communiqué: “Je suis incroyablement reconnaissant pour les amitiés que j’ai nouées avec Riverdale, et je manquerai de voir tout le monde au quotidien. Je suis fier d’avoir fait partie d’un groupe de personnes aussi talentueux, devant la caméra et derrière. Mais j’ai décidé qu’il était temps pour moi d’explorer d’autres opportunités créatives. ”

Quelques minutes plus tard, Marisol a confirmé qu’elle cesserait de jouer à Hermione Lodge dans la série après la saison en cours.

Elle a partagé: “J’ai passé un moment incroyable à donner vie à Hermione Lodge et à travailler avec mon incroyable casting, qui est devenu une famille. Nous avons passé tellement de moments merveilleux ensemble pendant le plus haut des plus hauts et le plus bas des plus bas. Nous avons vraiment les meilleurs fans Je suis impatient de passer au chapitre suivant et je suis enthousiasmé par l’avenir. ”

Leurs sorties ont été confirmées par le showrunner Roberto Aguirre-Sacasa, qui a remercié le duo pour leur “travail incroyable”.

Il a déclaré: “Une partie de la vie à ‘Riverdale’ – et une partie de la croissance – consiste à dire au revoir aux gens. Je suis reconnaissant à Skeet et Marisol pour leur travail incroyable dans la série ces quatre dernières années, et nous leur souhaitons tous bonne chance. sur leurs projets futurs. FP et Hermione ne seront jamais loin de nos cœurs. Et, bien sûr, ils sont toujours les bienvenus à Riverdale. ”

Cela vient après que les patrons de “Riverdale” aient révélé qu’ils voulaient que le personnage de Luke Perry ait une “mort héroïque” après le décès de l’acteur.

Roberto a déclaré: “Très tôt, nous avons atterri sur l’idée que Fred devrait avoir une mort héroïque, et que cela aurait un impact pour Archie. Et c’était comme si Fred aurait pu y aller.

“Après cela, nous avons vraiment dit que cet épisode ne allait vraiment pas lancer d’énormes histoires pour la saison; il allait vraiment être concentré sur cela, et le genre d’effets émotionnels de ce passage pour tout le monde. Comme nous étions travailler sur l’épisode, [we] a parlé de la mise en place de quelques autres intrigues, mais pendant que nous y travaillions, nous avons juste continué de le concentrer sur nos personnages, et de le concentrer vraiment sur Archie. “

