‘Skull Breaker Challenge’ sur TikTok prend stupide à un tout nouveau niveau

Une nouvelle tendance virale sur TikTok est si dangereuse que les médecins avertissent les participants qu’elle peut être fatale.

Le “Skull Breaker Challenge” implique trois personnes côte à côte alors qu’elles se préparent à sauter en l’air à l’unisson. La personne du milieu – qui n’est pas au courant de la farce – bondit en croyant que les deux autres le feront aussi. Cependant, alors que la personne du milieu est en l’air, les deux autres coups de pied vers l’intérieur, la faisant tomber de ses pieds et la faisant tomber sur le dos et la tête dans un accident brutal.

“Le défi du briseur de crâne est une farce émergente qui se propage sur les réseaux sociaux et qui se traduit par un traumatisme violent à la tête et au cou”, a déclaré le Dr Nathan Richards du Ohio Medical University Wexner Medical Center. Yahoo Lifestyle. “Il peut être associé à une variété de blessures graves, voire mortelles, notamment, mais sans s’y limiter, des ecchymoses, un hématome, une fracture du crâne, une tension au cou, une fracture du cou, une commotion cérébrale et des complications à long terme d’une commotion cérébrale, des saignements dans ou autour du cerveau , perte de conscience, paralysie et mort. “

N’essaye pas ça!

Une nouvelle tendance appelée le «défi du briseur de crâne» se propage sur TikTok et provoque de graves blessures, voire la mort pic.twitter.com/gAfnU8Nciz

L’acte téméraire est originaire d’Espagne et est devenu populaire dans le monde entier. Aux États-Unis, au moins deux enfants ont été hospitalisés pour tenter de relever le défi, ce qui a poussé les parents à diffuser des avertissements sur les réseaux sociaux.

“J’envisageais vraiment de poster ceci, mais je pense qu’il faut être conscient de cette farce virale cruelle malveillante”, a écrit Valerie Hodson sur Facebook à côté d’une photo de son fils meurtri et bandé dans un lit d’hôpital.

“Il a atterri durement à plat sur le dos et la tête, alors qu’il luttait pour se lever, il a perdu connaissance, il est tombé en avant en atterrissant sur le visage. Le moniteur de l’école a couru à ses côtés, pendant que les 2 garçons ricanaient et riaient alors qu’il était raide. un corps inconscient gisait sur l’asphalte “, a-t-elle ajouté.

Cher parent … # skullbreaker #tiktok pic.twitter.com/T5CRfU8Lp8

Une maman d’Alabama, Teri Wimmer Smith, a partagé un Publier dire aux parents «d’enseigner à vos enfants que cette merde est dangereuse» après que son fils a subi deux fractures au poignet.

Le défi est tout aussi dangereux si la personne intermédiaire est consciente de la fin et préparée pour cela.

“Malgré le fait que ce soit l’intention, l’adolescent qui tombe tombe rapidement sans bloquer la chute, entraînant au moins une commotion cérébrale”, a déclaré le Dr Denise Klinkner du Mayo Clinic Children’s Center à Rochester, Minnesota, au média. “Si l’on en est capable, une main tendue pour bloquer la chute peut entraîner une fracture du poignet ou du bras.”

#BreakingNews Les médecins avertissent que le nouveau défi du briseur de crâne sur TikTok pourrait être fatal car de plus en plus d’enfants sont transportés à l’hôpital avec des blessures graves. 3 participants sautent, les 2 personnes sur le côté donnent un coup de pied vers l’intérieur pour faire tomber la personne au milieu de ses pieds et de sa tête. pic.twitter.com/VzszUHQ5SV

La Grenade met en garde les étudiants contre le défi de briser le crâne – Loop News Barbados https: //t.co/XOr51klmf5 … https://t.co/Pq2d3RcYpj pic.twitter.com/cXMAI2hsbm

Le “Skull Breaker Challenge” n’est que la dernière des tendances virales Tok Tok qui se sont révélées dangereuses. Le “Penny Challenge” consiste à glisser une pièce derrière un chargeur de téléphone partiellement branché pour regarder les étincelles voler, ce qui est considéré comme un risque d’incendie. Une autre farce a une personne versant du lait et des céréales dans la bouche d’un participant disposé allongé sur le dos, qui tente ensuite de manger le petit déjeuner. Le «défi des céréales» peut provoquer un étouffement grave.

TikTok a publié une déclaration condamnant ces actes.

“La sécurité et le bien-être de nos utilisateurs sont une priorité absolue chez TikTok. Comme nous le disons clairement dans nos directives communautaires, nous n’autorisons pas le contenu qui encourage, promeut ou glorifie les défis dangereux qui pourraient entraîner des blessures, et nous supprimons les informations signalées. comportement ou activité contraire à nos consignes. “

TIKTOK CHALLENGE: Parents, voici le dernier engouement pour Internet, et il laisse les enfants à l’hôpital. https://t.co/4dMemdoBny

Quant à savoir pourquoi ces tendances deviennent si populaires chez les enfants et les adolescents malgré leurs risques, la réponse est aussi simple que l’acceptation sociale, selon Sabrina Sykes, PhD, psychologue au Département de psychiatrie et de santé comportementale de l’Ohio State University Wexner Medical Center .

“De nouveaux défis en ligne surgissent régulièrement et se propagent rapidement sur les réseaux sociaux, en particulier chez les adolescents et les jeunes adultes”, écrit-elle dans son Blog. «Les médias sociaux, à leur tour, offrent une popularité instantanée parmi leurs pairs sous la forme de« j’aime »et de« suiveurs », offrant l’acceptation par les pairs, renforçant le concept de soi de l’adolescent et, par conséquent, améliorant le tirage au sort pour participer à ces défis.

Sykes, cependant, croit que les parents et les adultes peuvent aider à dissuader ces modes folles par des conversations constructives avec les enfants et les adolescents.

“Les parents doivent se familiariser avec les plateformes de médias sociaux et engager leur adolescent dans des conversations sur les défis en ligne”, a écrit Sykes. “Rappelez-vous que même si les adolescents continuent de grandir et de naviguer dans les relations sociales, à travers ces conversations, les parents peuvent favoriser le développement de capacités de réflexion réfléchies et rationnelles, tout en maintenant la connexion”

