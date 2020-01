SNL Star Bown Yang s’ouvre sur la thérapie de conversion gay

Bowen Yang, qui a fait une énorme marque en peu de temps sur “Saturday Night Live,” devenant le premier acteur sino-américain de la série, a dévoilé pour la première fois ses expériences avec la thérapie de conversion gay quand il était adolescent.

Le comédien de 29 ans a d’abord acquis une reconnaissance nationale pour son impression de Kim Jong-un – intervenant depuis la chambre de l’écrivain la saison dernière – avant de briser les frontières et de rejoindre le casting du répertoire cette saison où il a continué à briller.

Mais Yang a montré un côté plus sérieux et plus compatissant en ouvrant sur certaines des expériences les plus sombres de sa vie avec Le New York Times, y compris la façon dont ses parents ont découvert qu’il était gay et leur prochaine décision radicale.

Selon Yang, il n’a jamais eu la chance de sortir officiellement avec ses parents parce qu’ils l’ont découvert par eux-mêmes lorsqu’ils ont trouvé une conversation AOL plutôt obscène qu’il avait avec quelqu’un. Ce n’est certainement pas le genre de conversation que quiconque voudrait que ses parents voient à 17 ans, et c’est encore pire qu’il soit sorti de cette façon.

Dire que cela a été un choc culturel pour ses parents chinois est un énorme euphémisme. “Ils m’ont juste assis et ont crié après moi et ont dit:” Nous ne comprenons pas cela. D’où nous venons, cela ne se produit pas “”, a déclaré Yang.

Il a également dit qu’il n’avait vu que son père pleurer aux funérailles de son grand-père, “et maintenant il sanglote devant moi tous les jours au dîner.”

Yang a dit qu’il était dévasté d’avoir plongé ses parents dans une telle agitation et si désespéré de faire tout ce qu’il pouvait pour y remédier qu’il l’a même accepté volontiers et avec détermination lorsque son père l’a surpris avec des séances de thérapie de conversion gay.

“Je me suis permis l’expérience de pensée:” Et si cela pouvait marcher? “”, A-t-il déclaré. “Même si, en le lisant, je me disais:” Oh, attendez, ce sont tous des crackers. “”

Malheureusement, alors que Yang a expliqué le processus par lequel le thérapeute a essayé de l’éloigner de son homosexualité et de l’éloigner, il était clair qu’il était beaucoup plus intelligent que n’importe quelle technique, vu à travers sa logique circulaire et ses données décousues.

“Le conseiller passait par le raisonnement circulaire,” Eh bien, vous ne vous sentiez pas un peu mal à l’aise quand vous avez vu ce garçon que vous aimiez? ” Et je me disais: «Pas vraiment», se souvient Yang. “Il dit:” Comment avez-vous ressenti votre poitrine? ” Et je me disais: “Peut-être que je me suis un peu affalé.” Et il dit: “Vous voyez? Tout cela vient de la honte.” C’était juste fou. Expliquez le gay avec la pseudoscience. “

Il a dit qu’il avait même fait de son mieux pour être hétéro lorsqu’il est parti pour la première fois à l’université, allant même jusqu’à se convaincre qu’il avait développé le béguin pour une étudiante. Mais cela n’a pas duré, évidemment, et il s’est donc trouvé obligé d’avoir une seconde “sortie” avec ses parents.

Celui-ci, au moins, était à ses propres conditions. Et comme il était plus âgé et avait certainement vécu certaines expériences à ce stade, il a pu faire face à leur manque d’acceptation d’un endroit plus sain et plus conscient de lui-même.

“Finalement, je suis juste arrivé à cet endroit où je me tenais fermement et je me disais:” C’est une sorte de point fixe, vous les gars. Je ne peux vraiment rien faire à ce sujet. Donc soit vous me rencontrez ici, soit vous ne vous rencontrez pas moi.'”

À travers tout cela, Yang a continué à aimer ses parents sans condition et il a pu accepter que ce n’était pas malveillant de leur part; c’était juste quelque chose dont ils n’étaient pas encore capables. Et il dit qu’ils y travaillent toujours. “Je ne peux pas les précipiter”, a-t-il dit.

Néanmoins, ils étaient tous les deux là quand Yang a fait ses débuts dans “Saturday Night Live”, montrant leur soutien et leur amour alors qu’il réalisait un rêve.

