Snobés par les Oscars, ces films ont enfin obtenu des récompenses

Chaque année, les experts de l’industrie et les fans déplorent tous les films tragiquement négligés par les Academy Awards. Souvent, les plus gros snobs sont des films indépendants plus petits ou des blockbusters dans des genres que les Oscars ne prennent généralement pas soigneusement en considération. Par exemple, certains fans diraient que Avengers: Fin de partie a été snobé pour plusieurs récompenses.

Mais ces dernières années, les critiques ont porté sur le manque de diversité dans les films nominés. Cette année, par exemple, seul 1 des 20 acteurs nominés est une personne de couleur. Et, encore une fois, zéro femme a reçu un signe de tête pour le meilleur réalisateur, malgré plusieurs films 2019 dirigés par des femmes notables – et acclamés par la critique.

Heureusement, les Film Independent Spirit Awards viennent de prendre quelques mesures pour reconnaître certains des grands films négligés par les Oscars.

Lulu Wang aux Film Independent Spirit Awards | Phillip Faraone / .

Les Oscars ont négligé quelques grands films

Les Oscars de cette année ont fait beaucoup de bruit avec les films et les performances qui n’ont pas réussi à faire les nominés. Naturellement, Jennifer Lopez était l’un des snobs les plus en vue, qui, selon beaucoup, a été privé d’un clin d’œil de la meilleure actrice de soutien pour Hustlers. Avec la performance à la mi-temps du Super Bowl de Lopez juste la semaine avant les Oscars, il est facile de voir comment l’élan de la star a été légèrement ralenti par l’absence de nomination.

Mais Lopez était loin d’être le seul artiste à ne pas être reconnu par l’académie. Le tour dramatique d’Awkwafina dans The Farewell, la double performance de Lupita Nyong’o en nous et le rôle engagé de Taron Egerton dans Rocketman ont tous été ignorés par les Oscars.

L’académie n’a même pas tenu compte des avertissements d’Adam Sandler. La star de la comédie qui divise a recueilli des éloges critiques pour jouer un toxicomane dans Uncut Gems. Et il avait auparavant menacé de faire un film horrible s’il ne gagnait pas un Oscar. Bien que Sandler n’ait pas été nominé aux Oscars, les Spirit Awards peuvent peut-être apaiser sa soif de vengeance.

Les Independent Spirit Awards ont pris le relais

Au cours d’une année où tant de personnes ont estimé que les Oscars n’avaient pas atteint leur objectif, les Spirit Awards ont repris une partie du mou. Sandler, par exemple, est reparti avec le meilleur rôle masculin pour les gemmes non coupées. Et le film a également remporté des prix pour son montage et Meilleur réalisateur pour Josh et Benny Safdie. Pas trop minable pour un film qui n’a décroché aucune nomination aux Oscars.

De même, Awkwafina n’a toujours pas gagné pour The Farewell. Mais le film du réalisateur Lulu Wang a remporté le prix du meilleur second rôle féminin pour Zhao Shuzhen ainsi que le premier prix, Meilleur long métrage. Pour soutenir davantage les réalisatrices, les Spirit Awards ont décerné le prix du meilleur premier long métrage à Olivia Wilde. La comédie pour adolescents dirigée par des femmes a remporté certaines des meilleures critiques de 2019.

Même The Lighthouse – qui n’a été nominé que pour la meilleure photographie aux Oscars – a obtenu une reconnaissance supplémentaire. Le film d’horreur en noir et blanc du réalisateur Robert Eggers (The Witch) a remporté le prix de la cinématographie et le meilleur second rôle masculin pour la performance passionnée de Willem Dafoe.

Que se passera-t-il aux Academy Awards?

Aussi différents que les Spirit Awards soient des Oscars, les deux cérémonies pourraient partager certains des mêmes gagnants. Renee Zellweger a remporté le Spirit Award du meilleur rôle féminin pour son rôle dans Judy. Parce que Zellweger a dominé tout au long de la saison des récompenses, la plupart des initiés de l’industrie s’attendent à ce que cette victoire se répète aux Academy Awards.

De même, le drame domestique de Noah Baumbach, Wedding Story, a remporté le prix Robert Altman pour son casting et le meilleur scénario original aux Spirit Awards. Bien que le film perdra probablement ce dernier trophée au profit de Parasite la nuit des Oscars, Laura Dern reste la favorite de la meilleure actrice dans un second rôle.

Ensuite, bien sûr, il y a le parasite de Bong Joon Ho. L’un des films les plus parlés de l’année, il est en hausse pour six Oscars et est une serrure pour le meilleur long métrage international, un prix qu’il vient de remporter aux Spirit Awards. Cela ira-t-il jusqu’au bout pour réclamer le meilleur film comme certains l’espèrent? Nous le saurons sous peu.

La 92e cérémonie des Oscars est diffusée le 9 février 2020 sur ABC.