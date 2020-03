Snoke n’a pas créé la connexion de force de Rey et Kylo Ren

Les fans de Star Wars réfléchissent toujours à leurs sentiments à propos de Star Wars: The Rise of Skywalker. Certains pensent qu’il n’a pas répondu aux attentes, tandis que d’autres pensent qu’il a bloqué le palier le plus souvent. Ce qu’ils pensent de la dynamique de Rey (Daisy Ridley) et Kylo Ren (Adam Driver) semble être un test décisif pour savoir si les fans ont aimé ou détesté The Rise of Skywalker.

En particulier, un grand moment entre les deux rôles principaux de la trilogie suite a divisé les fans. Lucasfilm lui-même pourrait même minimiser son importance, selon la romanisation. Pourtant, ce livre à venir n’est pas le seul endroit où Star Wars se tourne pour expliquer ce qui s’est passé dans The Rise of Skywalker. En fait, les bandes dessinées viennent d’établir un détail clé sur Rey et Kylo Ren.

[Spoiler alert: This article contains MAJOR spoilers for Star Wars: The Rise of Skywalker. Read at your own risk.]

John Boyega, Daisy Ridley, Adam Driver et J.J. Abrams | Chung Sung-Jun / . pour Walt Disney Studios

L’histoire de Rey et Kylo Ren est la clé de la trilogie suite

Tout au long de la trilogie de la suite, la relation entre Rey et Kylo fait avancer une grande partie de l’histoire. Les Éveils de la Force ont établi que leur sort était intimement lié. The Last Jedi augmente la mise, injectant une intensité trouble dans le mix. Et The Rise of Skywalker redouble d’importance pour leur connexion, pour le plus grand plaisir des expéditeurs de «Reylo».

Tout comme Kylo alias Ben Solo est né du côté de la lumière et s’est tourné vers l’obscurité, Rey se révèle être l’inverse. Palpatine de sang, elle se détourne du côté obscur pour embrasser la lumière. Peut-être que cette dichotomie – et le fait que Palpatine est, en quelque sorte, responsable de leurs vies – est simplement un témoignage de leur connexion ultime en tant que dyade de force.

The Rise of Skywalker introduit cette notion dans la saga Star Wars, qui fait référence à deux âmes liées dans la Force comme une seule. Les fans ont théorisé quand ce lien a été forgé. Est-ce arrivé lorsque Kylo a tenté d’envahir l’esprit de Rey dans The Force Awakens? Ou quand Snoke a comblé leurs esprits dans The Last Jedi? Il s’avère que la réponse n’est ni l’un ni l’autre.

Les bandes dessinées de «Star Wars» font allusion à une connexion beaucoup plus ancienne

Dans Star Wars: The Rise of Kylo Ren # 4, l’écrivain Charles Soule raconte le moment où Ben Solo devient pleinement Kylo Ren. Lorsque deux Jedi tentent d’éloigner Ben du Côté Obscur, Ren – chef des Chevaliers de Ren – les attaque. Cela incite Ben à tuer à son tour Ren, voire à canaliser la foudre de Force.

Cette action cimente la transformation de Ben dans le sombre et sinistre Kylo Ren. Et la bande dessinée établit que même alors, Rey pouvait le sentir. Au tour de Ben du côté obscur, Rey commente à Unkar Plutt sur Jakku qu’elle a froid. Bien que cet instinct puisse être attribué à sa sensibilité inexploitée à la Force, il peut également être lu comme la Force Dyad de la paire déjà en action.

Les seuls autres individus que nous voyons ressentir les effets des actions de Ben sont sa mère, Leia, et ceux qui orchestrent sa chute, à savoir Palpatine et Snoke. Bien qu’il ne soit pas clair comment et quand la Force Dyad a commencé, il semble au moins que les destins de Ben et Rey étaient entrelacés pendant un certain temps avant le début de la trilogie suivante.

Lucasfilm clarifie ce qui se passe dans «The Rise of Skywalker»

Star Wars: The Rise of Kylo Ren pourrait peut-être faire un travail solide en explorant les événements qui ont mené au virage de Ben Solo vers le côté obscur. Cependant, les bandes dessinées révèlent également toutes les opportunités manquées de la trilogie de la suite. L’histoire de la chute de Ben aurait pu se produire entre les films, mais les fans n’ont jamais vraiment obtenu de détails dans les films eux-mêmes.

Au lieu de cela, la saga Star Wars permet aux livres, aux bandes dessinées et à d’autres médias de raconter des histoires que les films devraient avoir. La montée de Skywalker, en particulier, a laissé beaucoup de potentiel d’histoire inexploré. Lucasfilm travaille même sur un film dérivé sur le monde Sith caché d’Exegol. Espérons que Star Wars rebondira et apprendra de ces erreurs à l’avenir dans les futurs films.