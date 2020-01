Snooki dit qu’Angelina Pivarnick n’a pas parlé aux co-stars de Jersey Shore depuis son mariage

Il semble qu’il y ait encore du mauvais sang entre Angelina Pivarnick et elle “Jersey Shore” co-stars.

Tout en parlant avec Nous hebdomadaire pendant le weekend, Nicole “Snooki” Polizzi a révélé qu’Angelina n’avait parlé à aucun acteur de “Jersey Shore” depuis le drame à son mariage.

“Vous verrez dans l’émission, vous savez, avec le mariage et tout. Nous nous sommes excusés”, a déclaré Snooki. “Évidemment, nous n’étions pas malveillants à ce sujet. C’était juste, vous savez, que nous essayions d’être drôles pour la série et, en général, comme ça.”

“Nous nous sommes excusés. Elle n’a jamais répondu”, a-t-elle ajouté. “Alors, tu sais, c’est un peu là où nous allons.”

En plus de Snooki, les co-stars d’Angelina “Jersey Shore” Jenni “JWoww” Farley, Deena Cortese, Vinny Guadagnino, Mike “La situation” Sorrentino, Ronnie Ortiz-Magro et Pauly D étaient tous présents au mariage d’Angelina avec Chris Langeria, qui a eu lieu au Park Château Estate & Gardens à East Brunswick, New Jersey en novembre dernier.

Cependant, tout le monde n’a pas quitté le mariage en bons termes car le discours de Snooki, Jenni et Deena – qui aurait inclus des jabs et des blagues sur Angelina – ne s’est pas bien passé avec la mariée.

Les dames étaient toutes des demoiselles d’honneur et A prononcé un discours qui a laissé Angelina se sentir “bouleversée” TooFab confirmé à l’époque. Selon des sources, ils ont fait des commentaires dans le sens d’appeler la mariée “la décharge de notre île” et “le sac poubelle de notre maison”, se référant à de vieilles blagues à son sujet des saisons précédentes de l’émission.

On nous dit qu’Angelina “était bouleversée et a pris d’assaut” et après l’incident, Angelina n’était pas en bons termes avec les dames. Et il semble que le conflit reste à résoudre.

Bien sûr, la friction entre eux n’est pas nouvelle.

En octobre, Angelina et JWoww se sont lancés sur les réseaux sociaux après la diffusion d’un épisode dans lequel le petit ami de Jenni, Zack Clayton Carpinello peut ou peut ne pas avoir franchi une ligne avec Pivarnick lors d’une soirée sauvage à Las Vegas. JWoww a claqué son costar et ils semblaient être dans une querelle très réelle après l’incident. Dans un épisode, Angelina a même révélé que Chris l’avait presque quittée lorsque les accusations ont commencé à voler.

Alors que Deena était la seule co-star qui est allée à la douche nuptiale d’Angelina, l’ensemble de la distribution s’est réuni pour sa soirée de bachelorette à la Nouvelle-Orléans. Deena a rappelé certains des manigances qui se sont déroulés lors de la fête lorsque TooFab l’a rattrapée en novembre. Cliquez sur ici pour voir ce qu’elle a révélé!

Nous verrons comment tout le drame s’est déroulé lorsque “Jersey Shore: vacances en famille” sera de retour le jeudi 27 février sur MTV.

Vous avez une histoire ou un conseil à nous donner? Envoyez un courriel aux éditeurs de TooFab à tips@toofab.com.

Hollywood Mini-Mes

Snooki fait référence à l’arrestation avec une nouvelle photo de sa fille Giovanna