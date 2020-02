Snooki dit que le tournage de Jersey Shore Family Vacation lui a donné de l’anxiété

2020-02-26 09:30:06

La star de la télé-réalité Snooki a affirmé que le tournage de «Jersey Shore Family Vacation» lui avait causé de l’anxiété.

La star de la télévision de 32 ans avait précédemment annoncé son intention de quitter l’émission de téléréalité après la troisième saison et elle a maintenant admis qu’elle trouvait le tournage du programme comme une expérience épuisante.

Snooki – qui a des enfants Lorenzo, sept ans, Giovanna, cinq ans et Angelo, huit mois, avec son mari Jionni LaValle – a réfléchi: “J’ai juste l’impression que c’est beaucoup. Surtout avec Angelo – j’ai eu mon troisième bébé – c’est juste beaucoup pour moi.”

La star de télé-réalité a expliqué qu’elle ne recevait pas beaucoup d’aide pour élever ses enfants, ce qui rend le tournage de l’émission difficile.

Snooki a affirmé qu’essayer d’équilibrer sa carrière avec les responsabilités de la maternité lui faisait souffrir d’anxiété.

Elle a dit à ‘Aujourd’hui’: “Je n’ai pas beaucoup d’aide [with the kids] quand on filme et ça me donne beaucoup d’anxiété. Je dois juste faire ce qui est le mieux pour moi en ce moment. ”

Snooki a également fait l’éloge de ses compatriotes Jenni Farley et Deena Cortese, deux stars du «Jersey Shore», affirmant qu’elles sont toutes les deux des «mères extraordinaires».

Elle a ajouté: “Jenni est la maman la plus forte que je connaisse et Deena est la mère la plus aimante que j’ai jamais vue.”

Snooki a révélé son intention de quitter l’émission MTV en décembre, lorsqu’elle a avoué qu’elle détestait “être loin des enfants”.

Elle a dit à l’époque: “Je t’aime tellement, et ne me déteste pas pour ma décision. Je me retire de ‘Jersey Shore’. Je ne reviens pas à ‘Jersey Shore’ pour la saison 4 s’il y en a un.

«La raison principale est vraiment … je ne peux plus le faire. Littéralement, laisser mes enfants filmer est vraiment très dur pour moi.

“J’essaie d’arrêter tous les jours. J’arrête chaque fois que nous tournons parce que je déteste juste être loin des enfants.”

