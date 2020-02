Snooki Fangirls au cours de sa rencontre avec Elisabeth Moss au GMA

Nicole «Snooki» Polizzi est peut-être une célébrité, mais cela ne veut pas dire qu’elle ne se fait parfois pas étonner. La star de Jersey Shore: Family Vacation a été bouleversée lorsqu’elle a rencontré l’une de ses actrices préférées lorsque les deux étaient dans les studios d’ABC à New York pour apparaître dans Good Morning America.

Snooki rencontre Elisabeth Moss

Le 26 février, Snooki et ses co-stars de Jersey Shore ont rendu visite à GMA pour promouvoir la nouvelle saison de leur émission de télé-réalité MTV. Sur place, la femme de 32 ans a réalisé qu’une de ses actrices préférées se trouvait également dans le bâtiment.

«J’ai réalisé que @elisabethmossofficial était au GMA et je la traquais toute la matinée», a écrit Snooki sur Instagram. «Je devais aller petit pot et bas et voici, elle était là. Je l’ai attaquée et j’ai crié. Après l’avoir agressée, j’ai demandé une photo et elle était la plus belle femme de tous les temps. JE T’AIME, BÉNIE BE MAWMA 🔥💋 »Son partenaire de Jersey Shore dans le crime Jenni« JWoww »Farley a pris la photo de Snooki et de la star de The Handmaid’s Tale.

«Jersey Shore: vacances en famille» revient le 27 février

La côte du New Jersey: des vacances en famille à l’affiche aujourd’hui | Banque de photos Nathan Congleton / NBC / NBCU via .

Les fans peuvent voir plus de Snooki, The Situation, JWoww et le reste de l’équipe de Jersey Shore lorsque de nouveaux épisodes de leur émission seront diffusés sur MTV le «Jerzday», le 27 février à 8 / 7c. La seconde moitié de la saison 3 comprendra la sortie de prison de Mike Sorrentino et ses retrouvailles avec ses amis et sa famille, Farley embrassant sa nouvelle vie de célibataire et les préparatifs du mariage dramatique d’Angelina Pivarnick.

Alors que Polizzi a annoncé à la fin de 2019 qu’elle quittait la série, elle figurera dans les épisodes à venir, car ceux-ci ont été filmés avant de prendre sa décision de partir.

Le nouveau film d’Elisabeth Moss “The Invisible Man” s’ouvre le 28 février

Elisabeth Moss à la première de The Invisible Man | VALERIE MACON / . via .

Moss – qui jusqu’à présent n’a pas commenté sa rencontre rapprochée avec Snooki – était à GMA pour parler de son prochain film. The Invisible Man, un film d’horreur de science-fiction basé sur le roman de H.G. Wells du même nom. Il ouvre le vendredi 28 février.

Le film est une mise à jour moderne de l’histoire classique. Moss joue une femme mariée à un scientifique brillant mais violent. Quand il meurt, elle commence à soupçonner que c’est un canular et qu’il a en fait découvert un moyen de se rendre invisible. Il a reçu des critiques largement positives de la part des critiques.

«Nous avons mis une femme au centre et c’est raconté du point de vue de la victime. C’est définitivement un «homme invisible» très moderne et très différent », a déclaré Moss à Good Morning America.

Elle a également laissé tomber quelques nouvelles sur le retour très attendu de The Handmaid’s Tale de Hulu. “Nous commençons à tourner lundi, je suis vraiment, vraiment excitée”, a-t-elle déclaré. “C’est une très grande saison, je peux dire que nous dépassons définitivement les limites de ce que nous pouvons faire.”

