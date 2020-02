Snoop Dog s’excuse publiquement auprès de Gayle King

Les gros titres ont été publiés la semaine dernière après l’interview de Gayle King avec l’ancien joueur de la WNBA et entraîneur-chef des Triplés Lisa Leslie, où feu Kobe Bryant a été amené dans la conversation. Lorsque CBS a publié un clip de l’interview avec King abordant soigneusement le sujet sensible de l’accusation de viol de l’icône du basket-ball de 2003 (qui a ensuite été abandonnée), le journaliste a été l’objet de violentes réactions et critiques, y compris même des menaces de mort.

Le rappeur Snoop Dogg a été l’un des premiers à peser via les réseaux sociaux sa colère contre King dans une vidéo chargée d’explétions. Maintenant, la star de la musique essaie de faire amende honorable.

Snoop Dogg | Emma McIntyre / .

Explication du roi

Lorsque la colère a commencé à exploser la semaine dernière après l’interview de King, la présentatrice de CBS This Morning a publié une vidéo en deux parties sur Twitter abordant la controverse sur ses questions sur Bryant, faisant référence au clip autonome sélectionné par le réseau.

«Si je n’avais vu que le clip que vous avez vu, je serais aussi très en colère contre moi. Je suis mortifié, je suis gêné et je suis très en colère », a déclaré King dans la vidéo. “À mon insu, mon réseau a mis en place un extrait d’une très large interview, totalement sorti de son contexte, et quand vous le voyez de cette façon, c’est très choquant.”

Sa meilleure amie Oprah Winfrey a également commenté les retombées suite à l’interview lors d’un segment sur Today With Hoda & Jenna & Friends le 7 février.

«Elle ne va pas bien. Elle a maintenant des menaces de mort, doit désormais voyager en toute sécurité et elle se sent très attaquée », a déclaré Winfrey en larmes à propos de King. «Dans le contexte de l’interview, tout le monde semblait bien, y compris Lisa Leslie. Et ce n’est que parce que quelqu’un du réseau a mis ce clip. Et je peux voir à quel point les gens seraient évidemment très contrariés si vous pensiez que Gayle essayait simplement de faire pression pour obtenir une réponse de Lisa Leslie. »

Snoop Dogg revient sur son poste d’origine

Snoop n’a pas retenu ses sentiments concernant l’interview de King dans son premier message. «Hey Gayle. (explétif) u. Kobe était notre super-héros. (explétif) », a-t-il dit. selon USA Today. «Comment osez-vous essayer de ternir la réputation de mon pot-au-feu (explétif). Respectez la famille et reculez (explétif) avant de venir vous chercher. »

Au milieu de la tourmente, des célébrités comme Amy Schumer, Cory Booker et ses collègues journalistes Willie Geist et Al Roker ont commencé à défendre publiquement King en utilisant le hashtag #IStandWithGayle.

«Je suis farouchement opposée à @gayleking, l’une des journalistes, mères et amies les plus aimées de notre temps. Quoi que vous pensiez de son entretien, le fait de recevoir de graves menaces de mort est dégoûtant et injuste », a écrit Schumer sur Instagram. «Honte à vous CBS de l’avoir mise dans cette position. #standwithgayle. ”

Au cours du week-end, l’icône de la musique a adopté une approche différente et a publié une autre vidéo sur les réseaux sociaux expliquant ses commentaires originaux.

“Voici un message pour les gens qui ont besoin de savoir”, a déclaré Snoop dans la vidéo sur Instagram, selon Entertainment Weekly. «Je suis sur une personne non violente. Quand j’ai dit ce que j’ai dit, j’ai parlé pour les gens qui se sentaient comme Gayle était très irrespectueux envers Kobe Bryant et sa famille. Maintenant, cela étant dit, ai-je l’air de vouloir qu’un mal soit causé à une femme de 70 ans? [Note: King is 65.] J’ai été élevé bien mieux que ça. Je ne veux pas lui faire de mal et je ne l’ai pas menacée. ”

Publier des excuses complètes

Apparemment, le célèbre rappeur a fait un peu plus de réflexion et publié des excuses complètes mercredi. “Gayle King, je vous ai publiquement démoli en vous attaquant de manière désobligeante en raison des émotions que je ressentais contre les questions que vous avez posées”, a déclaré Snoop dans la vidéo Instagram. «(J’ai) réagi de manière excessive. J’aurais dû le gérer de manière différente de cela. J’ai été bien mieux élevé que ça. »

Le musicien est allé encore plus loin, suggérant que les deux se rencontrent pour discuter des retombées. «Je voudrais donc m’excuser publiquement pour le langage que j’ai utilisé et pour vous appeler… et simplement pour être irrespectueux», a déclaré Snoop. “Je ne voulais pas être comme ça. Je m’exprimais juste pour un ami qui n’était pas là pour se défendre. … J’espère que nous pourrons nous asseoir et parler en privé. »

Le rappeur a crédité sa mère de l’avoir aidé à obtenir une certaine clarté. “J’ai eu une conversation avec ma maman, merci maman, wrong 2 torts ne font pas le bon moment pour guérir”, a-t-il sous-titré. “@Gayleking Peace ☮️ n love Prier pour vous et votre famille ainsi que Vanessa et les enfants 🙏🏽✨🌹 🕊”

Avec un peu de chance, les excuses de Snoop sont un pas vers les tensions qui s’apaisent lors de l’entretien avec King-Leslie.