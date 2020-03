Snoop Dogg & 50 Cent Joke à propos de sa chute sur scène

Oprah Winfrey est une inspiration pour des millions de fans. Pendant des décennies, les gens se sont tournés vers elle pour obtenir des conseils moraux et spirituels. Il n’est pas surprenant que les gens lui demandent conseil pour trouver un équilibre dans leur vie.

Oprah avait une certaine sagesse à partager sur le sujet. Cependant, ses mots ont été sapés lorsqu’elle est tombée juste après avoir discuté de l’équilibre de la vie. Voici ce qui s’est passé – et les blagues 50 Cent et Snoop Dogg ont parlé de l’incident.

Oprah Winfrey tient son prix Cecil B. DeMille | Kevork Djansezian / Banque de photos NBCU / NBCUniversal via . via .

Oprah fait une culbute et fait une blague à ce sujet

Selon MSN, Oprah parlait de trouver un équilibre dans sa vie le 29 février 2020. Fox News rapporte que cela faisait partie de sa tournée Oprah’s 2020 Vision: Your Life on Focus. Elle a déclaré: «Pour moi, le bien-être signifie toutes choses en équilibre, et l’équilibre ne signifie pas que toutes choses sont égales ou en paix en tout temps.»

Ensuite, Oprah est tombée. Elle se leva rapidement. Elle a blâmé la chute de ses chaussures en plaisantant.

Le partenaire de longue date d’Oprah, Stedman Graham, a couru sur scène pour voir si elle allait bien. Selon les témoignages, quand il est arrivé, Oprah a commenté l’ironie de parler d’équilibre avant de tomber. C’est bon de voir qu’elle avait le sens de l’humour à propos de l’incident.

Oprah Winfrey tombe dans cette vidéo publiée sur la page YouTube Vierge-Afrique du Sud.

Oprah a ensuite discuté de l’incident dans une vidéo qu’elle a publiée sur les réseaux sociaux. Elle a dit qu’elle n’était pas gênée par la chute. “Je ne pensais même pas” embarrassant. “Je pensais juste” D’accord, je suis tombé, tout le monde sait ce qu’est la chute. “Vous préféreriez ne pas tomber, mais maintenant je suis tombé.”

50 Cent et Snoop Dogg ont des mots pour elle

Les fans d’Oprah étaient heureux de voir qu’elle allait bien. Heavy.com a rapporté, en revanche, 50 Cent et Snoop Dogg a plaisanté sur l’incident. Ils ont publié leurs blagues sur les réseaux sociaux. Leurs blagues reflétaient les critiques d’Oprah à l’égard de Michael Jackson ainsi que les commentaires de son amie Gayle King à propos de Kobe Bryant.

50 Cent a plaisanté “Le fantôme de Michael Jackson la voyage?” Ses paroles semblaient faire allusion au moment où Oprah a organisé une émission télévisée de Leaving Neverland, un documentaire sur certaines des allégations d’abus sexuels contre Jackson. Snoop Dogg a ajouté: «Michael et Kobe [Bryant] a soufflé une rafale de vent. Équilibre.”

Snoop Dogg et 50 Cent arrivent à la première de Get Rich Or Die Trying | Kevin Winter / .

Selon MSN, les commentaires de Snoop Dogg faisaient indirectement référence à Oprah. Oprah est amie avec Gayle King, qui a récemment discuté à la télévision de l’accusation de viol de Bryant en 2003. Snoop Dogg était bouleversé, King a discuté de l’affaire, écrivant sur les réseaux sociaux qu’il attendait plus d’elle. Snoop Dogg a estimé que King attaquait Byrant tout en ignorant les allégations d’agression contre le magnat hollywoodien Harvey Weinstein.

Oprah est tombée. Sa chute a été ironique étant donné le sujet qu’elle discutait à l’époque. Elle a été ridiculisée par certaines célébrités majeures. Cependant, elle est remontée. C’est aussi inspirant que ses paroles.

Regarde aussi: Oprah a de fortes opinions sur Meghan Markle, Prince Harry et Megxit

Comment obtenir de l’aide: Aux États-Unis, appelez la ligne d’assistance téléphonique nationale RAINN sur les agressions sexuelles au 1-800-656-4673 pour entrer en contact avec un membre du personnel formé d’un fournisseur de services d’agression sexuelle dans votre région.