Snoop Dogg dit que Kobe Bryant était «un excellent modèle»

2020-02-08 20:30:04

La star du rap Snoop Dogg a salué Kobe Bryant, disant qu’il était “un grand leader et un grand modèle”.

Snoop Dogg pense que Kobe Bryant était un “grand leader et un grand modèle”.

La star du rap de 48 ans – qui est un fan bien connu des Lakers de Los Angeles – a fait l’éloge de la légende du basket-ball, décédée dans un accident d’hélicoptère en janvier, à l’âge de 41 ans.

Snoop a réfléchi: “La jeune génération de basketteurs le regarde tous.

“Les rappeurs de la jeune génération l’admirent tous.”

Snoop a également admis avoir admiré Kobe, même s’il était plus âgé que la star du sport.

Il a dit à ‘The Ellen DeGeneres Show’: “Même un rappeur comme moi – qui était plus âgé que lui – je l’ai admiré parce qu’il m’a montré comment devenir une meilleure personne, un meilleur père, un meilleur homme, vous savez , allant de ça à ça.

“Il était juste un grand leader et un excellent modèle, et il va beaucoup nous manquer.”

Pendant ce temps, il a été récemment confirmé que Kobe sera “embrassé dans le segment In Memoriam” aux Academy Awards dimanche (09.02.20).

La légende du basket-ball et sa fille de 13 ans, Gianna, faisaient partie des neuf personnes tuées lorsque son hélicoptère privé s’est écrasé à Calabasas le 26 janvier, et il a été annoncé qu’il serait honoré au sein de la section In Memoriam des Oscars ce week-end.

Stephanie Allain, productrice pour les Oscars, a déclaré: “Je pense que le segment In Memoriam a toujours été une partie importante du spectacle et cette année n’est pas différente en ce sens que nous honorons toute notre communauté que nous avons perdue.

“Je pense que ce qui est vraiment approprié, c’est que Kobe faisait partie de la communauté cinématographique, et en tant que tel, il sera intégré dans le segment In Memoriam.”

Mots clés: Snoop Dogg, Kobe Bryant

Retour au flux

.