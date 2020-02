Snoop Dogg explique ses commentaires sur Gayle King

Deuil de Kobe

La mort de Bryant et de sa fille Gianna est encore fraîche, et beaucoup de ceux qui étaient

proches de l’athlète – ainsi que du public – traitent toujours la perte. Plus

moins d’une semaine après l’accident, les collègues et amis de Bryant continuent de partager

leurs histoires personnelles à son sujet à travers des interviews ou les médias sociaux.

Récemment, Gayle

L’interview de King pour CBS avec la joueuse de la WNBA Lisa Leslie a déclenché une réaction

elle a interrogé le baller pro sur les allégations de Bryant concernant l’héritage et le viol de 2003, et

“Mais Lisa, vous ne le verriez pas cependant. En tant qu’ami, vous

ne le verrait pas. “

Le clip a été publié par CBS et immédiatement, King

a critiqué ce qu’elle a dit à Leslie. Le rappeur Snoop Dogg était l’un des

les gens qui ont contesté King pour ses paroles, et sa réponse en colère est allée

viral. Il s’en tient à ce qu’il a dit.

Snoop Dogg au Bud Light Super Bowl Music Fest | John Parra / . pour Bud Light

Ce que Snoop Dogg a d’abord dit à propos de King

Au cas où vous l’auriez manqué, Snoop Dogg – qui était ami avec Bryant

– est allé sur Instagram pour traîner King pour avoir interrogé Leslie sur l’agression sexuelle de Bryant

charge.

Dans une vidéo, il a déclaré: «Gayle King, de sa poche pour cela.

Qu’en retirez-vous? Tu ne traînes pas avec Oprah? Pourquoi tu attaques

nous? Nous votre peuple. Tu n’es pas venu après f ****** Harvey Weinstein leur demandant

stupides *** questions », mettant fin à sa diatribe en l’appelant un« b **** à tête de chien génial ».

Alors que certaines personnes ont eu un problème avec Snoop appelant King

de son nom, d’autres ont défendu sa réponse en la citant comme une réaction émotionnelle

cela fait partie de son deuil. King prenait déjà de la chaleur au cours de l’interview

clip et a reçu un barrage de plaintes et d’insultes sur les médias sociaux qui

jugeait ses actions insensibles.

Comment Snoop Dogg a expliqué sa réaction

Après qu’Internet a eu vent de la vidéo de Snoop et des explications de King,

il a fait une brève interview avec le Rickey Smiley Morning Show et a adressé la

sentiment à Los Angeles sur l’accident d’hélicoptère et son appel à King. Premier,

il a dit que les gens sont blessés et ont ressenti la perte de toutes les victimes profondément, et pendant

un moment où la ville essaie de rester positive et de se rassembler, King’s

les remarques étaient hors de propos.

Il a notamment évoqué le fait que certains des

les enfants n’étaient pas là:

“Mon truc, c’était en 2003. Certains de ses enfants n’étaient même pas

né, donc quand vous soulevez cela, vous leur apportez des informations qui

ils n’ont pas besoin de rien savoir. Je pense à eux en même temps,

comme, ils n’ont pas besoin d’entendre ce gâchis. “

Il a ajouté que Bryant n’a jamais été condamné, alors pourquoi en parler?

“Et puis je regarde des photos d’elle avec Kobe et la famille, donc vous [King]

a eu amplement l’occasion de lui demander alors. Pourquoi ne m’as-tu pas demandé alors? ”

Snoop n’était pas fan de l’explication de King que CBS a publiée

le clip et elle en était fâchée, ce qui la faisait mal paraître. “Je n’avais pas l’impression

CBS lui a fait faire ça, c’était comme si elle voulait le faire. »Il a dit que Leslie

essayé de faire reculer King avec cette ligne de questionnement et a presque pleuré,

mais King a continué à creuser, et Snoop a dit que c’est pourquoi il est allé sur elle et il ne le fait pas

l’esprit lui disant qu’elle avait tort sur son visage.

Il a également noté que les gens admirent Oprah Winfrey et King

comme s’ils étaient des dieux, donc quand ils s’en prennent à des gens pour des méfaits, ils doivent

répartissez-le uniformément, en nommant Harvey Weinstein et l’ancien spirituel de Winfrey

conseiller comme exemples.

Snoop n’est pas la seule célébrité en colère contre King

Même si les gens ne sont pas d’accord avec quoi ou comment Snoop (et

blasphème), il a ses partisans. 50 Cent a qualifié les questions de King d’injuste, tandis que

l’humoriste et animateur de radio D.L.

Hughley a dit que ce qu’elle avait fait était «sournois et méprisable».

Les autres célébrités qui ont contesté King étaient le rappeur Lil Boosie

et le joueur de la NBA LeBron James. Après que Bill Cosby soit intervenu, son

épouse, Camille Cosby.

Protégez @LisaLeslie à tout prix! Tu es un vrai super-héros !! Désolé, vous avez dû passer par ce s *% # !!! Nous sommes nos propres pires ennemis! ‍♂️. # Mamba4Life

– LeBron James (@KingJames) 6 février 2020

Depuis les retombées, Winfrey

est allé à la caméra pour déclarer que King a reçu des menaces de mort et a

sécurité engagée. Alors que les gens ne sont pas d’accord avec les menaces de mort, il y a aussi

de nombreux fans qui ne sont pas d’accord avec ce qu’elle a dit à Leslie lors de l’interview.