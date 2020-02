Snoop Dogg révèle ce qu’il a DMed Gayle King après s’être fâché contre elle en ligne

Snoop Dogg n’a pas parlé avec Gayle King directement depuis qu’il s’est excusé publiquement pour l’avoir qualifiée de “chienne aux cheveux de chien”, mais il s’est glissé dans ses DM.

Le rappeur était l’invité d’un épisode spécial de “Red Table Talk” mercredi, pour expliquer pourquoi il est allé en colère contre le journaliste pour avoir soulevé l’allégation de viol contre Kobe Bryant dans une interview avec Lisa Leslie après sa mort.

Pendant la conversation, Snoop, Jada Pinkett Smith, Adrienne Banfield-Norris et Willow Smith a parlé de ce qu’il avait appris avant ses excuses, de la réaction de sa mère à ses commentaires et de la culture de la misogynie dans le monde du rap. Il a également révélé quels grands noms lui ont adressé des messages de soutien pendant la controverse.

Avant de s’asseoir à la table des titulaires, Jada a déclaré que c’était la première fois qu’elle et le rappeur se rencontraient. Elle a préfacé la séance en disant que la conversation ne viserait pas à “prendre parti” ou à déterminer “qui avait raison et qui avait tort”, mais plutôt à “guérir”. Jada a noté que Gayle avait également été invitée à se joindre et qu’il y avait une “invitation ouverte” pour elle si jamais elle voulait en parler.

Parlant de sa “relation compliquée” avec Snoop, Jada voulait d’abord lui donner des accessoires pour dénoncer Suge Knight et laissant Death Row Records dans le temps après Tupac – sa bonne amie – a été tuée. Notant comment Snoop et Suge ont fait la paix depuis, elle l’a remercié “que pendant ces moments très compliqués, vous étiez la seule personne à être sortie et à avoir tenu tête à Suge Knight et à s’exprimer” à un moment où elle se sentait “impuissante”. Elle a ajouté: “le message qu’il a envoyé, il a enlevé le boogie du boogyman.”

Smith a déclaré que la deuxième fois qu’elle “s’enracinait” pour Snoop, il avait décidé de s’excuser auprès de Gayle. Des raisons pour lesquelles il est allé si dur sur King, le rappeur a admis qu’il avait perdu le contrôle après la mort de Kobe, sa fille Gianna, Nipsey Hussle et son propre petit-fils et grand-mère.

“J’ai laissé mes émotions prendre le dessus sur moi”, a-t-il dit, ajoutant qu’il y avait si peu de “super-héros noirs”, qu’il avait du mal à voir King évoquer l’allégation de viol.

“Vous pensez peut-être que c’était plus de gens contre moi, c’était plus de gens avec moi”, a noté Snoop, ajoutant que beaucoup de ceux qui étaient d’accord avec son sentiment ont également dit qu’il n’aurait pas dû le dire comme il l’a fait. “Il y a toujours quelque chose de mal à droite, il suffit de le chercher, et je suis allé le chercher”, a-t-il déclaré, “je voulais m’assurer que le message était bien que nous aimons Kobe et que nous respectons Vanessa et les autres.” des gamins.”

Le rappeur a déclaré que la réaction à son explosion “m’a fait sentir que j’avais trop de pouvoir et à ce moment-là, j’en abusais” – avant de partager ce que sa propre mère avait à dire.

“Ma mère m’a élevée à l’église et m’a élevée pour respecter les femmes. Il y a certaines choses qu’elle m’a dites qui m’ont fait redevenir une petite enfant”, se souvient-il. “Quand ta maman peut te faire sentir comme un enfant, c’est là qu’il faut que tu ailles bien. Je ne me sentais pas grandi, je n’avais pas envie de Snoop Dog le rappeur, je me sentais comme Snoopy. Elle n’a pas dit que j’étais mal, elle me donnait: «Tu sais que j’ai mieux élevé. J’ai compris, je n’ai rien dit à mon équipe, je ne suis pas allé voir mon publiciste, je l’ai fait. “

Il a dit qu’il avait également reçu “des appels de Tyler Perry, Puff Daddy, Van Jones”, qui, selon lui, ne l’ont pas “critiqué” et lui ont soutenu, mais lui ont également dit: “Nous pensons que vous n’auriez pas dû le dire. “

Quant à Gayle elle-même, il ne lui a pas parlé directement. “Je l’ai contacté par le biais de ses amis, par le biais de ses associés et je lui ai même adressé un DM, lui envoyant une prière, lui faisant savoir que je m’excuse auprès d’elle”, a-t-il expliqué. “Faire les choses que je pouvais faire pour faire avancer mes efforts, parce que j’avais tort. J’ai dit que j’aimerais vous rencontrer en privé. C’était ma dernière ligne, pour m’assurer qu’elle n’allait pas être diluée et diluée. , où je pourrais lui faire un câlin, la regarder dans les yeux et lui parler comme nous parlons. “

La conversation s’est ensuite tournée vers la misogynie dans le monde du rap, Snoop admettant qu’il fait partie du problème. “Il est difficile de retirer ces mots de l’équation”, a-t-il déclaré, notant qu’il utilisait beaucoup des mots comme “chiennes” lorsqu’il arrivait dans le match. “Je dois faire des shows où les gens aiment cette chanson et ces mots”, a-t-il ajouté.

“Une fois que vous êtes devenu un homme adulte et que vous réalisez que vos mots ont du pouvoir, alors vous devez vous retirer”, a-t-il poursuivi. “Même moi et Pac y sommes entrés, il voulait que je reste gangsta. Je me disais: ‘J’ai un bébé en route, je viens de battre une affaire de meurtre, j’ai beaucoup de raisons de vivre.'”

C’est à ce moment-là que Jada a dit qu’elle et Tupac avaient aussi “l’habitude” de revenir dans la journée à cause de son “utilisation de” salope “et” ho “” dans ses chansons. “Nous nous sommes lancés dans le hardcore”, a-t-elle ajouté, “je me disais:” Qu’est-ce que tu fais! ” Et il me dit: “Je ne parle pas de toi.” “

Notant que Pac “a fait de son mieux pour définir” ce que ces mots signifiaient pour lui, Smith a déclaré que son explication “n’avait jamais vraiment aucun sens”.

“Je ne vais pas essayer de vous l’expliquer”, a ajouté Snoop, qui a ajouté qu’il est toujours “facile pour nous de revenir en arrière” en ce qui concerne cette langue.