Snoop Dogg se bat pour deviner les secrets de Martha Stewart et Jersey Shore Cast sur Ellen

Snoop Dogg a eu beaucoup de mal à deviner Martha Stewart et le “Jersey Shore” les secrets bizarres du casting lors d’un jeu très divertissant de “Spill the Tea”.

Vendredi, le rappeur et sa personnalité de télévision BFF ont été invités par Ellen Degeneres. Après s’être assis et avoir discuté avec Nicole “Snooki” Polizzi, Mike “La situation” Sorrentino, Jenni “Jwoww” Farley et Deena Cortese À propos de tout, de GTL à la prison à vie en passant par les bébés et même la décision de Nicole de quitter la série, Snoop a été chargé de faire correspondre la révélation bizarre à la bonne personne. Pensez à «dire la vérité», mais avec une touche.

Le tableau du rappeur “Spill the Tea” comportait les scénarios suivants:

Lors de ma première garde d’enfants sur la côte du New Jersey, le père de l’enfant m’a frappé. (Martha)

Mon premier repas hors de prison était une pizza avec un peu de sexe. (Mike)

J’aime dormir sous la douche. (Deena)

J’ai essayé une fois de jeter un sort de rupture sur mon ex en utilisant du brocoli et des allumettes. (Nicole)

Snoop m’a fait lapider pour la première fois à Hollywood. (Jenni)

La première tentative de Snoop fut un échec misérable. Il n’a obtenu qu’un seul scénario correct, mais on ne lui a pas dit lequel. Sa deuxième tentative était un peu meilleure, et au troisième essai, il avait raison sur toute la ligne.

En ce qui concerne la sortie de Nicole de la série qu’elle a aidé à lancer en 2009, elle a expliqué qu’elle avait simplement trop d’enfants maintenant pour être loin et filmer pendant des mois à la fois.

Voyez comment elle et les autres ont réagi en voyant une photo d’eux-mêmes de 10 ans depuis leur première apparition sur Ellen dans la vidéo ci-dessous!

“Jersey Shore: vacances en famille” revient à MTV le 27 février à 20 h.

