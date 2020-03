2020-03-03 07:30:03

Sofia Richie est “très heureuse” avec Scott Disick et ignore les critiques de leur relation.

Sofia Richie est “très heureuse” avec Scott Disick.

Le mannequin de 21 ans se contente incroyablement de sortir avec la star de ‘Keeping Up With The Kardashians’ et fait de son mieux pour ignorer les critiques de sa romance.

Lorsqu’on lui a demandé comment elle réagissait aux critiques de sa relation, elle a répondu: “Cela ne me dérange pas parce que je suis très heureuse. Pourquoi laisserais-je quelqu’un du milieu de nulle part me gâcher ça? Je me fiche de ce que les gens pense.”

Sofia s’entend également bien avec l’ex de Scott et la mère de ses trois enfants – Mason, 10 ans, Penelope, sept ans, et Reign, cinq ans.

Elle a dit: “Je veux dire, sois gentille. Il n’y a aucune raison de ne pas être gentille.”

La beauté blonde sait aussi trop ce que c’est que de vivre dans l’ombre de quelqu’un d’autre car son père est le célèbre chanteur Lionel Richie.

Elle a déclaré: “Quand les choses ont commencé, j’étais découragée parce que tout ce que j’ai fait était” la fille de Lionel Richie “. C’est difficile de se ramifier en ma propre personne quand j’ai un artiste aussi puissant qu’un père. Mon père a toujours dit: “Une fois que vous avez trouvé votre truc, vous vous en éloignerez”, et j’ai l’impression qu’au cours des deux dernières années, années, j’ai trouvé ma voie dans la vie pour aller dans la direction que je veux aller. ”

Sofia est prête à “commencer à bousculer” en 2020.

S’exprimant sur les 12 prochains mois, elle a expliqué au numéro d’avril 2020 du magazine Cosmopolitan: “Il est temps de commencer à bousculer. 2020 n’est pas une peur, et je fais des choses qui me rendraient généralement très mal à l’aise. J’avais trop peur de échouer, et c’est la raison pour laquelle je ne l’ai pas fait auparavant. Cette année, je n’ai pas peur d’échouer. Je ne pense pas qu’il y ait nécessairement échec. C’est juste apprendre et grandir. “

Mots clés: Sofia Richie, Scott Disick

