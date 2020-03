Sofia Richie parle de sa rencontre avec Scott Disick et Kourtney Kardashian dans Cosmopolitan

Sofia Richie’s profil dans le numéro d’avril de Cosmopolite consiste à se créer une identité distincte de son père Lionel Richie et petit ami Scott Disick. Mais cela ne signifie pas leurs noms – et l’ex de Scott, Kourtney Kardashian – n’est pas venu pendant l’entretien.

La mannequin devenue entrepreneur, âgée de 21 ans, a déclaré que, en ce qui concerne sa relation avec son petit ami plus âgé, elle a “cette chose étrange où je me fiche de ce que les gens pensent.”

Richie a également déclaré que le contrecoup qu’elle subit depuis qu’ils ont commencé à sortir “ne me dérange pas parce que je suis très heureux”, ajoutant: “Pourquoi laisserais-je quelqu’un du milieu de nulle part me gâcher ça?”

Lorsque le sujet de leur différence d’âge est apparu – il a 36 ans – elle a dit à la publication qu’ils pensaient que c’était “génial” et l’a comparé à l’écart similaire de ses parents. Le magazine a noté que ses parents étaient également «d’accord» avec sa sortie avec Scott.

Ellen von Unwerth

Dating Disick est livré avec un petit bagage Kardashian, dont certains ont été montrés sur “L’incroyable famille Kardashian.” Richie a fait des apparitions limitées dans la série et a semblé s’entendre avec l’ex de Scott et la mère de ses trois enfants.

“Je veux dire, sois gentille”, a-t-elle dit à Cosmo de garder les choses au frais avec l’ex de l’autre. “Il n’y a aucune raison de ne pas être gentil.”

Pour l’avenir, Richie a déclaré qu’elle espérait étendre sa marque de bikini dans une ligne de mode, lancer une sorte de société de coiffure et de corps et une chaîne YouTube, se lancer dans l’action et faire quelque chose dans le domaine de la santé mentale / anxiété en 2020. “Il est temps de commencer bousculant “, a-t-elle expliqué, disant que” 2020 n’est pas une question de peur “et de faire des choses” qui me mettraient généralement très mal à l’aise “.

Tous ces projets sont un bon changement pour Richie, qui a hâte de devenir sa propre personne depuis son entrée dans l’industrie du divertissement.

“Lorsque les choses ont commencé, j’étais découragée parce que tout ce que j’ai fait était” la fille de Lionel Richie “”, a-t-elle déclaré, précisant qu’elle est reconnaissante pour la plate-forme fournie par son célèbre nom de famille. “Mais c’est difficile de se ramifier en ma propre personne quand j’ai un artiste aussi puissant qu’un père. Mon père a toujours dit:” Une fois que vous avez trouvé votre truc, vous vous en éloignerez “, et j’ai l’impression que par le passé quelques années, j’ai trouvé ma voie dans la vie pour aller dans la direction que je veux aller. “

Le numéro d’avril de Cosmopolitan sortira en kiosque dans tout le pays le 10 mars.

Voir les photos

.

Scott et Lionel soutiennent le lancement du denim Rolla x Sofia Richie de Sofia