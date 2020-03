Sofia Vergara choquée par le travail d’AGT

2020-03-05 12:30:06

Sofia Vergara “ne s’attendait jamais” à être juge sur “America’s Got Talent” mais est heureuse d’avoir accepté le poste.

L’actrice de «Modern Family» a admis qu’elle hésitait à accepter le travail lorsque les producteurs l’ont approchée, mais finalement, c’était la «bonne chose» à faire.

Elle a dit: “Je n’ai jamais, de ma vie, espéré faire quelque chose comme ça. Je n’ai jamais rien fait de tel.

“JE [was like]«Attends, je dois y penser, je ne sais pas si je peux, tu sais, être un bon juge ou quoi que ce soit. Et plus j’y pensais, plus je pensais: «Tu sais quoi? Cela ressemble en fait à un groupe de personnes dont je pourrais faire partie.

“Cela semblait être la bonne chose à faire après onze ans de ‘Modern Family’. Pour mélanger, tu sais?”

Sofia a discuté de la décision avec son manager et sa famille, et son mari Joe Manganiello était particulièrement “excité” par l’offre.

Elle a dit à ‘Entertainment Tonight: “Il est devenu très excité! Il était genre’ Bien sûr! Tu es parfait pour ça. Sois toi-même et tu vas aller bien. ‘”

Non seulement la star de 47 ans a commencé à filmer la nouvelle série de la compétition NBC, mais elle a admis avoir appuyé sur son Golden Buzzer – qui donne à un acte d’audition une place automatique en demi-finale – lors de son premier jour sur le panneau.

Elle a dit: “Je l’ai fait, je ne pouvais pas m’en empêcher! Je ne sais pas pourquoi, c’était comme quelque chose que je ressentais à l’intérieur et je sentais que c’était bien.

“C’était le premier jour. Alors, je me suis dit:” Je ne sais pas qui je pense être, mais je sais déjà. ”

“Mais je pense que j’ai fait le bon choix. Je pense que les gens vont le regarder et pensent que cette personne le mérite.”

Alors qu’elle a commencé un nouveau chapitre sur ‘AGT’, Sofia a récemment fermé un autre quand elle a terminé le tournage de ‘Modern Family’ et a admis que le dernier jour de tournage était “super triste”.

Elle a dit: “Tout le monde était comme, vous savez, de mauvaise humeur ou nous étions comme, pleurant super triste.

“Il s’agissait de la famille que nous avons créée pendant 11 ans, et je ne les reverrai plus jamais comme ça. Certains sont des gens qui ne reverront jamais de ma vie, vous savez, des membres d’équipage que nous avons vus tous les jours pendant 11 ans C’est donc la partie triste, la séparation d’avec ces gens. ”

