Sofia Vergara et Heidi Klum rejoignent le jury de America’s Got Talent Saison 15

Chaque fois qu’une série de longue durée termine sa course, les fans se demandent toujours où finiront leurs stars préférées. En ce qui concerne “Modern Family”, les fans de Sofia Vergara n’a pas eu à attendre longtemps car ils la verront presque immédiatement au cours de l’été en tant que nouveau visage à rejoindre le “L’Amérique a du talent” jury.

Elle sera rejointe par un retour Heidi Klum – vu pour la dernière fois dans l’édition “Champions” de cet hiver – ainsi que des juges de longue date Howie Mandel et créateur de spectacle Simon Cowell.

Les dames remplissent les créneaux laissés ouverts par les tirs controversés de Gabrielle Union et Julianne Hough après une seule saison avec le spectacle.

“Je suis tellement excité d’être de retour à ‘AGT’ avec Simon, Howie et Terry”, a déclaré Klum dans un communiqué, de retour après une seule saison. “Le fait que Sofia Vergara nous rejoigne est la cerise sur un gâteau déjà délicieux.”

“Je suis si heureux de rejoindre ma nouvelle famille sur ‘AGT”, a déclaré Vergara dans un communiqué. “C’est un nouveau chapitre passionnant pour moi et je suis extrêmement fier d’être le premier juge latin de la série. J’ai hâte de voir tout le talent et de m’amuser avec vous tous!”

Comme TMZ a rapporté, Vergara a rencontré pour la première fois les producteurs et les responsables du réseau pour combler l’un des postes ouverts sur “AGT” en décembre, mais ils étaient également désireux de parler à l’interprète et producteur polyvalent d’autres projets.

Les fans ne savent peut-être pas si Vergara a un sens aigu du talent, mais ils savent qu’elle a eu une carrière polyvalente et riche en histoire et qu’elle est une femme incroyablement drôle et talentueuse.

Vergara est un gros atout pour la série, issue de l’éviction controversée d’Union, qui prétend qu’elle a été lâchée après avoir évoqué les problèmes de racisme et de sexisme sur le tournage. L’actrice a ensuite rencontré le réseau au sujet de ses expériences dans la série et semble être en paix avec le processus en cours pour améliorer les choses, même si elle a déclaré qu’elle n’avait pas l’intention de revenir.

La star de “Modern Family”, qui fait ses adieux à sa première famille télévisée après 11 saisons plus tard ce printemps, est depuis longtemps une championne de l’égalité et des droits des femmes, ainsi qu’une militante pour une meilleure représentation latine à la télévision.

Elle est également une star de la sitcom primée bien-aimée avec un profil public incroyablement élevé alors que son émission tire à sa fin, ce qui est une bonne nouvelle pour “AGT” à l’aube de sa 15e saison.

Bien qu’il n’ait jamais eu de difficulté dans les classements – même s’il est passé à deux éditions par an il y a deux ans – “AGT” pourrait néanmoins utiliser un regain d’énergie et d’excitation.

Et aussi génial que d’avoir la délicieuse Klum ((qui n’hésite jamais à remettre Simon à sa place) dans le giron pour sa septième saison, Vergara est le nouveau visage et c’est elle qui retiendra toute l’attention en tant que nouveau la saison approche.

Vous avez une histoire ou un conseil à nous donner? Envoyez un courriel aux éditeurs de TooFab à tips@toofab.com.

Voir les photos

.

Demi Moore traîne avec les Hadids au Harper’s Bazaar Exhibition à Paris