Sofia Vergara excitée pour un cheminement de carrière «différent» sur America’s Got Talent

Sofia Vergara a hâte de “faire quelque chose de différent” lorsqu’elle rejoint le jury de “America’s Got Talent”, après avoir joué dans “Modern Family” pendant 10 ans.

L’actrice de 47 ans a récemment été annoncée comme l’un des nouveaux juges de la série NBC – où elle siégera aux côtés de Simon Cowell, Howie Mandel et Heidi Klum – et a déclaré qu’elle était ravie de relever le défi, après avoir précédemment joué dans ‘Modern Family’.

Elle a dit à ‘Extra’: “Quelque chose de complètement différent de ce que je pensais faire après” Modern Family “. Je pensais que c’était l’occasion idéale de faire quelque chose de différent après 10 ans d’une émission de télévision aussi fantastique. Je ne pensais pas J’allais obtenir quelque chose comme ça, mais je pense qu’il vaut mieux mélanger pendant un certain temps.

“Je pense que je vais m’amuser beaucoup. Je regarde l’émission depuis longtemps, et il semble que les juges s’amusent tellement – comme les concurrents.”

Sofia avait précédemment déclaré qu’elle était “extrêmement fière” d’avoir été nommée première juge latine de l’émission.

Dans un communiqué, elle a déclaré: “Je suis si heureuse de rejoindre ma nouvelle famille sur ‘AGT’. C’est un nouveau chapitre passionnant pour moi et je suis extrêmement fière d’être la première juge latine de la série. Je J’ai hâte de voir tout le talent et de vous amuser avec vous tous! ”

La nouvelle signature intervient après que Gabrielle Union a quitté le programme après avoir siégé au jury pendant une seule saison, au milieu de rapports selon lesquels elle se plaignait d’une culture “toxique”, de préjugés raciaux et de discrimination pendant son temps dans l’émission.

Gabrielle a quitté la série aux côtés de Julianne Hough en novembre de l’année dernière, et a ensuite rencontré les patrons de NBC pour une réunion de cinq heures sur le “vrai changement” dans la série.

Elle a tweeté après la réunion: “Nous avons eu hier une longue réunion de 5 heures, et ce que je pensais être, productive.

“J’ai pu, encore une fois, exprimer ma vérité non filtrée. J’ai dirigé avec transparence et mon désir et mon espoir de changement réel.”

NBC a promis de mener une “enquête plus approfondie” sur les plaintes de la star de “Bring It On” et a qualifié la réunion de “franche et productive”.

Ils ont déclaré dans un communiqué: “La conversation initiale a été franche et productive.

“Bien qu’il y ait une enquête plus approfondie pour mieux comprendre les faits, nous travaillons avec Gabrielle pour parvenir à une résolution positive.”

