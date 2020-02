Sofia Vergara vaut-elle plus que son mari Joe Manganiello?

Sofia Vergara et Joe Manganiello sont tous deux des acteurs d’Hollywood connus pour leur beauté et leur talent à l’écran. Vergara joue dans Modern Family depuis 10 ans maintenant, tandis que Manganiello est reconnu pour son rôle dans True Blood et la série de films Magic Mike.

Bien que Vergara et Manganiello soient tous deux assez accomplis, Vergara semble être plus connu, en particulier dans la presse. En conséquence, certains fans pourraient se demander si Vergara pourrait avoir une valeur nette plus élevée que son mari. Lisez la suite pour découvrir la réponse.

Comment Sofia Vergara et Joe Manganiello se sont rencontrés

Sofia Vergara | Axelle / Bauer-Griffin / FilmMagic

Vergara et Manganiello se sont croisés pour la première fois en 2014 lors du dîner des correspondants de la Maison Blanche. Vergara était en fait fiancé à l’homme d’affaires Nick Loeb à l’époque. Cependant, elle et Manganiello ont été soudainement liées l’une à l’autre après qu’une photo soit apparue sur Internet de Manganiello vérifiant ses fesses lors de l’événement.

Ce même mois, Vergara a soudainement annulé ses fiançailles et a commencé à voir Manganiello. Le couple a rendu public leur relation en août 2014.

Manganiello a admis plus tard qu’il admirait en effet Vergara au dîner, mais rien ne s’est passé entre eux jusqu’à ce que Vergara et son fiancé d’alors se séparent.

“Nous avions discuté, je suppose, ou nous nous sommes rencontrés, mais nous n’avons pas commencé à sortir ensemble avant qu’elle ne soit célibataire”, a déclaré Manganiello. “Elle avait un petit-ami à ce moment-là, donc j’aurais probablement pu me battre pour ça. Je n’essaie pas de commencer un combat à la Maison Blanche. “

Comment Joe Manganiello a proposé à Sofia Vergara

La relation de Vergara et Manganiello a fini par évoluer assez rapidement. Ils ont emménagé ensemble quelques mois après avoir commencé à sortir ensemble, et Manganiello a proposé à Vergara en décembre 2014.

Manganiello a révélé plus tard qu’il avait tout fait pour la proposition et a même récité un discours en espagnol pour son partenaire né en Colombie.

«Je lui ai proposé la veille de Noël», a-t-il expliqué à Haute Living. «Quand vous savez, vous savez, et nous avons su tout de suite – comme, très rapidement. Nous avions cette grande baie vitrée [that I opened up], et le soleil descendait en rose sur les montagnes et sur la baie, et j’avais cette bague… J’avais tout un discours préparé en espagnol. Je lui ai proposé à genoux en espagnol le soleil se couchant. C’était génial.”

Vergara et Manganiello se sont mariés en novembre 2015 à Palm Beach, en Floride. Ce fut un événement assez important avec environ 400 personnes présentes, y compris des célébrités comme Reese Witherspoon, Arnold Schwarzenegger et les co-stars de la famille moderne de Vergara.

À quoi ressemble la vie conjugale de Sofia Vergara et Joe Manganiello

Après avoir épousé Vergara, Manganiello est devenue le beau-père de son fils, Manolo, né en 1992. Le père de Manolo serait le chéri du lycée de Vergara.

Vergara et Manganiello n’ont pas actuellement d’enfants ensemble, mais Vergara a partagé que cela pourrait se produire à l’avenir.

Elle a déclaré à The Edit: «Mon mari est plus jeune que moi et il veut des enfants, alors nous essayons de comprendre ce que nous allons faire. L’idée de tout recommencer ne me fait pas peur, mais bon, ce n’est pas comme si ça allait se produire naturellement, n’est-ce pas? “

Sofia Vergara a-t-elle une valeur nette plus élevée que Joe Manganiello?

Vergara a une valeur nette de 160 millions de dollars. En 2018, elle a même été nommée actrice la mieux payée de Forbes à la télévision.

Pendant ce temps, Celebrity Net Worth estime que Manganiello vaut environ 16 millions de dollars. Ce n’est certainement pas un chiffre à se moquer de beaucoup de gens, mais la valeur nette de Manganiello n’est sans doute pas aussi élevée que celle de sa femme.

Vergara et Manganiello vivent dans une maison de 10,6 millions de dollars à Beverly Hills. Il possède 11 400 pieds carrés de résidence, un cinéma maison et une salle de gym à domicile. Le couple possède également une maison de plage aux Bahamas.