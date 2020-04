Soirée de danse quotidienne de Matthew Morrison

2020-04-17 16:30:08

Matthew Morrison a révélé qu’il débute chaque jour avec une soirée dansante avec sa femme Renee Puente et leur fils Revel, deux ans.

L’ancien acteur de Glee est marié à Renee Puente depuis 2014 et le couple a un fils, Revel, deux ans, et Matthew a révélé qu’ils avaient tous un début énergique pour leur journée.

Il nous a dit Hebdomadaire: “Je me réveille et je fais ma méditation matinale. Je journalise et fais une soirée dansante avec ma femme et mon fils, tous les jours!”

Matthew et Renee se sont rencontrés lors d’une soirée des Grammy Awards et ont révélé qu’ils sont devenus sérieux très rapidement.

Il a expliqué: “J’ai rencontré ma femme lors d’une soirée Grammy. Nous nous sommes vus à travers une pièce bondée et avons souri.

“Renée et moi sommes tombées amoureuses rapidement, et trois mois plus tard, elle vivait dans un bus touristique avec moi. Avec des quartiers proches, vous savez rapidement si vous êtes compatible!”

Pendant ce temps, Matthew a récemment révélé qu’il était un “homme romantique” qui aime doucher son conjoint avec amour, car il pense qu’il est important de maintenir l’étincelle dans un mariage.

Il a dit: “Je suis un homme romantique et j’aime garder la romance vivante. Je pense que c’est si facile quand on tombe amoureux de quelqu’un, mais garder la romance vivante sur une longue relation est la partie difficile, et c’est là que le travail doit entrer.

“Heureusement, je n’ai pas l’impression que cela fonctionne pour moi. Je vais toujours trouver des moyens de doucher mon partenaire avec amour.”

Matthew a également déclaré que l’accueil de leur fils dans le monde en octobre 2017 était l’une des “choses les plus romantiques” qu’ils aient jamais faites.

Lorsqu’on lui a demandé un exemple de ses gestes romantiques, la star de 41 ans a déclaré: “Eh bien, je lui ai donné un bébé! C’est un bon cadeau d’amour. Je pense que la chose la plus romantique que j’ai faite est de voyager. J’adore voir le monde avec ma femme, et j’aime la surprendre avec des voyages quand elle ne sait pas où nous allons.

“Nous allons nous présenter à un aéroport et je vais essayer de garder une surprise aussi longtemps que possible, assis à la mauvaise porte jusqu’à ce que le vrai vol soit sur le point de décoller, le coupant super fin. Ensuite, je suis instantanément en pensant au prochain geste romantique.

“Je veux être un exemple pour les gars sur la façon de romancer leur femme. Je pourrais commencer à faire des séminaires sur le côté. Tous les gars qui ont besoin de mon aide, envoyez-moi un message.”

