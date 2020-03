Soirées Ne-Yo avec des modèles à New York

2020-03-03 23:00:05

Ne-Yo semblait être de “bonne humeur” – malgré son divorce – la semaine dernière alors qu’il faisait la fête avec des mannequins à New York.

Ne-Yo était de “bonne humeur” lorsqu’il a fait la fête avec cinq modèles à New York la semaine dernière.

Le hitmaker “ Single ” a seulement annoncé que lui et sa femme Crystal Renay s’étaient séparés le mois dernier et il semble qu’il n’a pas perdu de temps pour revenir sur la scène de la fête comme il a été vu au Paradise Club à l’intérieur de l’hôtel Edition dans le Big Apple pour le lancement du Good Brother Apparel de Macy.

Une source a déclaré à la rubrique Page Six du journal New York Post que le chanteur de 40 ans était entouré d’au moins cinq mannequins à sa table VIP.

Le groupe – qui comprenait également le rappeur Waka Flocka Flame et l’acteur Michael Kenneth Williams – aurait repoussé le cognac Courvoisier et serait resté au Times Square jusqu’à l’heure de fermeture vers 4 heures du matin.

Le hitmaker «Miss Independent» a également mis les gens debout lorsqu’il a interprété son nouveau single «Pinky Ring», qui traite de son divorce d’avec sa femme de quatre ans.

Un initié a expliqué: “Il était de bonne humeur, s’amusait avec ses amis et a répété les paroles” transformer la bague de mariage en une bague rose “sur scène.”

Ne-Yo a annoncé sa séparation de Crystal en février et a déclaré à l’époque que leur séparation n’était pas une “chose triste” mais plutôt une “réalisation”.

Il a déclaré: “Il devient lentement mais sûrement de notoriété publique que ma femme et moi-même avons décidé d’aller de l’avant et de divorcer. Ce n’est pas une chose triste, c’est plutôt de nous réaliser – longue histoire courte, je ne vais jamais parler mal à propos d’elle. Je ne suis pas cette personne. Il n’y a rien de mal à dire à son sujet. C’est une femme fantastique. Elle est la mère de mes enfants et elle sera toujours ça et je la respecterai toujours. ”

Ne-Yo – qui a des fils Shaffer Jr., trois ans, et Roman, 20 mois, avec Crystal, ainsi que Madilyn, neuf ans, et Mason, huit ans, avec Monyetta Shaw – dit qu’il était “difficile” pour le couple de “rester” mariés “, mais a insisté sur le fait qu’ils seront” une famille pour toujours “.

Mots clés: Ne-Yo, Crystal Renay

