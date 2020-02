‘Sonic the Hedgehog’ est un succès, mais quand aurons-nous un nouveau ‘Super Mario Bros.’ Film?

Le Super Mario Bros pourrait suivre les traces de Sonic the Hedgehog.

Les films basés sur les jeux vidéo ont une histoire très fragile, notamment à Hollywood. Bien qu’ils soient rarement des favoris critiques, des films tels que Resident Evil, Lara Croft: Tomb Raider et Pokémon: Detective Pikachu de 2019 ont remporté un box-office suffisamment solide pour justifier des suites. Maintenant, la stigmatisation envers les films de jeux vidéo – au moins sous forme de paris financiers – pourrait toucher à sa fin.

Après tout, Sonic the Hedgehog a dépassé les faibles attentes et les réactions initiales à la conception du personnage titre. Maintenant, le film – le premier basé sur la série signature de Sega – est en train de devenir l’un des plus grands succès de 2020 à ce jour. Contre un budget de production de 85 millions de dollars, Sonic the Hedgehog a déjà gagné plus de 200 dollars dans le monde après seulement deux week-ends.

Les mascottes prolifiques de Nintendo, les Super Mario Bros., pourraient-elles être loin derrière?

Préparez-vous à un boom «sonique» des films de jeux vidéo

Le box-office de Sonic the Hedgehog est, bien sûr, soutenu par la façon dont le film tire parti de la nostalgie. Le film du réalisateur Jeff Fowler est une adaptation d’une série de jeux qui a culminé dans les années 1990. Mais il a également sagement choisi l’une des plus grandes stars de cette décennie comme son méchant exagéré. Sonic the Hedgehog aurait-il attiré de telles foules sans Jim Carrey comme le Dr Robotnik? Nous ne le saurons jamais, mais finalement, Hollywood réagira comme il le fait toujours.

Le film armant si habilement sa base de fans, d’autres studios vérifient sans doute déjà pour quelle série de jeux ils ont les droits. Pour Sega, cela signifie que Sonic the Hedgehog aura certainement une suite. Mais la société envisage également d’autres propriétés qui méritent un traitement sur grand écran. Avant Sonic the Hedgehog, le seul film hollywoodien basé sur un jeu Sega était le flop House of the Dead de 2003. Préparez-vous pour plus.

Le premier film «Super Mario Bros» a été un désastre

Aucune série de jeux vidéo n’a eu un impact aussi sismique sur l’industrie que Super Mario Bros. Depuis la sortie du jeu en 1985, Mario et son frère Luigi ont engendré une longue liste de titres à succès et un empire multimédia. Naturellement, les premières tentatives de Nintendo pour capitaliser sur ce succès ont conduit la société à envisager une adaptation cinématographique. Avec un monde aussi coloré et fantaisiste, comment un film de Super Mario Bros pourrait-il mal tourner?

Eh bien, ça a mal tourné. Le film de 1993 mettait en vedette Bob Hoskins et John Leguizamo en tant que Mario et Luigi, respectivement. Et il a mis de côté le ton lumineux et gai et les dessins de personnages imaginatifs en faveur de quelque chose de crasseux, sombre et grossier. Le résultat a été une bombe au box-office vilipendée par les critiques, les deux stars ont révélé plus tard était une expérience horrible à faire.

Super Mario Bros. a été la première tentative majeure de porter un jeu vidéo à succès sur grand écran. En tant que tel, son échec a commencé la tendance sur une note aigre. Pas étonnant que l’industrie se hérisse toujours chaque fois qu’un film de jeu vidéo est annoncé. Nous sommes prêts à parier que les fans réagiront un peu différemment si tout se passe comme prévu avec le prochain redémarrage de Super Mario Bros.

“Super Mario Bros.” sortira en salles en 2022

Pour revenir à 2014, des rumeurs ont commencé à circuler à propos d’un nouveau film de Super Mario Bros. – un film d’animation. Maintenant, le film semble “se dérouler sans heurts”, selon les rapports. Bien que les annonces des acteurs et des équipes soient encore loin d’être confirmées, nous savons que Universal Pictures et Illumination s’attaquent au projet.

Illumination est surtout connu pour la franchise Despicable Me et les films Minions. Cela donne au moins aux fans une idée du style visuel et du ton que le studio pourrait apporter au monde de Super Mario. Nintendo a récemment proposé une mise à jour sur le projet, qui vise une sortie en 2022. Il semble que Nintendo et Universal financeront le projet, le premier conservant les droits.

Nintendo a pris des mesures énormes pour étendre sa marque ces dernières années. Nous ne sommes donc pas surpris qu’une deuxième tentative de faire des stars de cinéma à partir de Mario et Luigi en soit un élément clé. Les jeux ont créé un monde si vivant et si vaste que – si Illumination le fait bien – il n’y a aucune raison que Super Mario Bros. ne puisse pas soutenir une franchise de longue date. Les fans fidèles auraient peut-être dû attendre près de 30 ans pour le rachat de Mario après ce premier film. Mais c’est enfin en route.