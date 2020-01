Sophia Bush dit qu’elle a “ beaucoup combattu ” avec le patron de “ One Tree Hill ” sur des scènes de sous-vêtements

Sophia Bush prétend qu’elle s’est battue avec un “One Tree Hill” patron sur des scènes “inappropriées”.

En apparaissant sur le dernier épisode de Ashley Graham’s Le podcast “Pretty Big Deal”, l’actrice qui a joué dans l’adolescence de WB devenue CW de 2003 à 2012, affirme qu’elle est entrée dans un conflit sur le plateau avec son “patron”, qui, selon Bush, a continué à écrire des scènes qui la mettaient en vedette Brooke Davis, 16 ans, en sous-vêtements.

“J’ai beaucoup combattu avec les écrivains”, a commencé Bush. “J’étais en quelque sorte inconscient de la dynamique du pouvoir en jeu et je dirais juste des choses. Je dirais:” Je ne fais pas ça. “”

“À l’époque, je ne savais pas à quel point c’était inapproprié, mais encore une fois, cela fait longtemps”, a-t-elle poursuivi. “Je me souviens que mon patron a continué à écrire des scènes pour que je sois en sous-vêtements. Et je me disais: ‘Je ne fais pas ça. C’est inapproprié. Comme, je ne pense pas que c’est ce que nous devrions enseigner à 16 ans de vieilles filles à faire, à chercher la validation de cette façon. “

“Et il a dit:” Eh bien, vous n’avez pas 16 ans “”, a-t-elle affirmé. “Et j’ai dit:” Mais je joue à 16 ans, et si vous voulez que quelqu’un le fasse si mal, par exemple, demandez à quelqu’un d’autre de le faire. ” Et il m’a littéralement dit: «Eh bien, c’est vous qui avez le grand rack f-king que tout le monde veut voir. Et je me disais: “Quoi? Eh bien, je ne le fais pas!” “

Bush a dit qu’elle avait alors pris les choses en main et s’était présentée pour filmer le prochain épisode dans un col roulé “juste pour être méchant”.

“Je me disais:” C’est comme ça que je vais m’habiller à partir de maintenant si tu n’arrêtes pas d’écrire ces scènes “, a-t-elle déclaré. “J’étais vraiment fougueux, et je ne le savais même pas. Je ne voulais tout simplement pas perpétuer ce genre de comportement que je ne pensais pas approprié. … C’était donc moi Jeanne d’Arc-ing.”

Ce n’est pas la première fois que le “Chicago P.D.” alun a parlé de son traitement sur le tournage de “One Tree Hill”. En 2018, Bush a déclaré qu’elle et son ex-mari Chad Michael Murray étaient victimes de comportements “profondément inappropriés” de la part des producteurs après leur scission en 2005.

“Il n’y avait pas d’espace pour se refléter”, a-t-elle rappelé Dax Shepard’s “Fauteuil Expert” Podcast. “Ils ont couru comme des publicités télévisées à ce sujet, c’était vraiment moche. Ils ont fait usage de profiter de la vie personnelle des gens, et pas seulement pour moi et pour mon ex, pour d’autres acteurs de la série qui partageraient comme vous quand vous obtenez proches des gens. Des choses profondément personnelles qui se passaient dans leur vie et qui se termineraient dans des scénarios. Ce n’était pas OK. “

“C’était opportuniste et moche”, a-t-elle ajouté. “Quand vous dirigez un spectacle, vous êtes comme un parent, vous êtes censé protéger votre troupeau, et c’était le contraire de cela. Et j’imagine que c’était dur pour lui aussi, vous savez? C’était très moche situation de leur part. Je pense qu’ils ont en quelque sorte vécu pour le drame. “

TooFab a contacté CW pour un commentaire.

Vous avez une histoire ou un conseil à nous donner? Envoyez un courriel aux éditeurs de TooFab à tips@toofab.com.

Noms de bébé célébrité

Instagram

Jenna Bush Hager et son mari Henry Hager souhaitent la bienvenue à leur petit garçon