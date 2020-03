Sophia Loren: j’admire la résilience de la reine

2020-03-06 15:30:06

Sophia Loren admire la «résilience» de la reine Elizabeth.

L’actrice de 85 ans est une grande fan du monarque britannique et est particulièrement impressionnée par sa capacité à simplement “faire face” lorsqu’elle est confrontée à l’adversité.

Elle a dit: “Ce que j’aime chez la Reine, c’est sa résilience face à l’adversité, son aplomb, sa” prise sur le menton “. Son courage pour continuer. J’admire ces qualités chez les gens et j’admire dans la Reine. ”

Sophia est également une observatrice passionnée de la série Netflix ‘The Crown’, qui se concentre sur le règne de la reine Elizabeth.

Le vétéran hollywoodien a admis avoir été époustouflé par l’apparence “étonnante” de la série.

Elle a déclaré à la BBC: “Tout d’abord, la série est si magnifique, si luxuriante.

“Je suis née et j’ai grandi dans la pauvreté, donc depuis que je suis une petite fille qui grandit à Pozzuoli, j’aime les robes et les châteaux et la série est remplie des deux!”

Sophia pense que les femmes deviennent de plus en plus influentes dans l’industrie du cinéma.

Cependant, elle concède également que davantage de travail doit être fait pour parvenir à une véritable égalité.

Elle a déclaré: “L’industrie a définitivement changé pour le mieux pour les femmes au cours de ma vie, mais il reste encore beaucoup à faire.

“Le rêve serait que les gens soient jugés uniquement sur leurs compétences et leur talent et non sur leur sexe – mais pour cela, vous devez niveler le terrain de jeu et créer un environnement où les femmes ont le temps et la capacité de pratiquer leur métier.”

“C’est pourquoi il est crucial de promouvoir les femmes et de leur donner des opportunités dans la réalisation, l’écriture et le tournage de films, tous les domaines où les hommes sont et restent le choix prédominant.

“Mais une fois que nous avons rompu ce schéma et que le terrain de jeu a été nivelé, alors la meilleure personne peut gagner!”

.