Sophia Loren: J’adore travailler avec des réalisatrices

L’icône hollywoodienne Sophia Loren a admis qu’elle aime travailler avec des réalisatrices.

Sophia Loren aime travailler avec des réalisatrices parce qu’elles “l’inspirent”.

L’actrice de 85 ans – qui est l’une des dernières stars survivantes de l’âge d’or d’Hollywood – a admis qu’elle apprécie travailler avec des cinéastes féminines, affirmant qu’elles apportent une approche unique à la réalisation de films.

Sophia a déclaré à la BBC: “Avoir un œil de femme derrière la caméra est une chose spéciale. Les femmes sont super avec les détails, elles apprécient les minuties des moments.

“Ils ne crient pas, ils ne commandent pas. Ils suggèrent, ils inspirent. J’adore travailler avec des réalisatrices. Je veux travailler avec plus.”

Le dernier film de Sophia, ‘The Life Ahead’, est en fait réalisé par son fils de 47 ans, Edoardo Ponti – et la star vétéran a adoré l’expérience de travailler avec lui.

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi elle aimait travailler avec son fils, elle a répondu: “Ses yeux derrière la caméra, ils me donnent force et sécurité et il n’abandonnera pas tant que je ne lui donnerai pas mon meilleur.

“Il ne se contente pas de moins que cela parce qu’il sait de quoi je suis capable.

«C’est un vrai cadeau de travailler avec une personne qui vous connaît aussi bien que vous vous connaissez. Il y a un raccourci, une télépathie.

“Parfois, il doit juste me tenir et je ressens ce qu’il veut, d’autres fois, il sait exactement quels boutons appuyer pour obtenir quelque chose de moi que je ne savais pas avoir.”

Sophia pense également que le nouveau film dramatique “ne pourrait pas être plus opportun”.

Elle a expliqué: “C’est l’histoire de Madame Rosa, une survivante de l’Holocauste et une prostituée à la retraite. Maintenant, au crépuscule de ses années, elle se rapproche en ayant à son domicile une garderie de fortune pour les enfants d’autres prostituées immigrées.

“Le film ne pourrait pas être plus opportun: il parle de tolérance, d’intégration et de définition de la famille moderne.”

.