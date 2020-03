Sophie Skelton parle de l’amitié inattendue de Brianna avec Marsali

Dans l’épisode 4 de la saison 5 d’Outlander, Brianna (Sophie Skelton) traverse beaucoup de choses. Heureusement, Marsali (Lauren Lyle) est là pour s’appuyer sur une épaule. Leur amitié n’est en fait pas dans les romans de Diana Gabaldon. Lisez la suite pour savoir comment tout cela a commencé et ce que Skelton a à dire à ce sujet.

Brianna s’inquiète pour son fils Jemmy

Sophie Skelton | Dominik Bindl / .

Les fans se souviendront que Bri sait maintenant que Stephen Bonnet (Ed Speleers), l’homme qui l’a violée, est toujours en vie quelque part. Elle le voit dans son esprit et elle ne peut s’empêcher de dessiner ce qu’elle voit.

Quand elle apprend qu’un Irlandais posait des questions sur Jemmy et s’il ressemblait à sa mère ou à son père, Bri devient vraiment paranoïaque. Elle trouve même une pièce dans le porte-avions de Jemmy qui pourrait très bien être celle de Bonnet.

Plus tard, quand Bri sort pour chercher du bois, elle revient et

oublie de fermer la porte. Ensuite, elle ne peut pas trouver Jemmy et commence immédiatement à supposer

que Bonnet a dû le prendre. Heureusement, Marsali est là pour le calme et le confort

elle et ils partagent quelques mots. Même si Bri ne sort pas et ne le dit pas à Marsali

à propos de Bonnet, il est évident qu’elle est hantée par des fantômes en quelque sorte.

L’amitié de Bri et Marsali n’était pas toujours gravée dans le marbre

Selon

à Variety, l’amitié de Bri et Marsali n’a pas toujours été aussi claire. le

les producteurs et les écrivains de la série ne savaient pas quel chemin prendre avec le

deux et s’ils devraient être amis ou ennemis.

“[Bri’s] relation avec Marsali, nous en avons parlé – serait-ce difficile? S’aimeraient-ils ou seraient-ils en désaccord? » dit le producteur exécutif Maril Davis à Variety. «Et nous avons en quelque sorte suivi le chemin de la création de liens. Ils sont dans des positions similaires et ces deux actrices ont une si grande chimie à l’écran. Je suis ravie de ce que Lauren a fait cette saison, elle a été incroyable et ça s’améliore. “

Sophie Skelton dit qu’elle et Lauren Lyle se sont «battues» pour leur amitié à l’écran

Skelton a également parlé avec Variety de la situation. Elle et

Lyle a «combattu» pour leur amitié à l’écran dans cette «émission dirigée par des femmes». Ses

important de montrer que les femmes peuvent avoir de solides amitiés et s’entendre tout en

se soutenir mutuellement.

«Je pense qu’à l’origine les écrivains voulaient qu’il y ait plus

l’animosité entre eux et nous nous y sommes vraiment battus », explique Skelton.

“C’est comme, c’mon, c’est une émission dirigée par des femmes, montrons que les femmes peuvent soutenir

les uns les autres et s’entendre. Nous nous sommes donc vraiment battus pour qu’ils

sœurs.”

Skelton dit qu’elle a apprécié la scène où Marsali soutient

Bri quand elle passe par là. C’est bien d’avoir un ami de soutien sur qui compter

sur, en particulier de deux femmes qui sont si différentes à leur manière.

“J’adore la scène où Marsali apaise les craintes de Bree à propos de [her rapist Stephen Bonnet]», Poursuit Skelton. «C’est un moment agréable, un moment calme et agréable, réunissant deux femmes de périodes complètement différentes dans cette conversation vraiment simple. J’aime cette relation. ”

Il sera intéressant de voir ce qui vient de la nouvelle

amitié entre Brianna et Marsali.