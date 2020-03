Sophie Turner est «au-dessus de sa ligue» avec Joe Jonas

2020-03-03 12:30:05

Sophie Turner a l’impression de “frapper bien au-dessus de sa ligue” avec le “beau et charismatique” Joe Jonas.

La star de “Game of Thrones” se sent “vraiment chanceuse” d’être mariée au chanteur “beau et charismatique” de 30 ans.

Elle a dit: “Avec Joe, j’ai toujours eu l’impression d’être celui qui frappait, comme au-dessus de ma ligue. Et je me sens toujours comme ça. Il est tellement beau, talentueux, drôle, charismatique. J’ai vraiment de la chance d’être avec lui et que quelqu’un comme lui veuille être avec moi et passer du temps avec moi. ”

Lorsque le couple s’est rencontré pour la première fois, Sophie s’attendait à ce qu’il soit “un tel d ** k” et se présente avec beaucoup de sécurité – alors elle a amené un grand groupe de ses propres amis avec elle aussi.

Elle a ajouté: “Je m’attendais à ce qu’il se présente avec la sécurité et tout. Je pensais qu’il serait tellement ad ** k. J’ai pris tous mes amis avec moi pour le rencontrer, parce que dans le fond de mon esprit, je craignais qu’il ne puisse être un poisson-chat, ou … je ne sais pas quoi. Je voulais juste que mes amis soient avec moi. J’avais mes garçons de rugby. J’étais en sécurité. La meilleure chose était qu’il n’a pas apporté de sécurité. Il a amené un ami et ils ont bu aussi fort que le reste d’entre nous. Je me souviens que nous avons passé seulement quelques minutes sur la piste de danse, puis nous avons trouvé un espace dans le coin le plus éloigné et nous avons juste parlé. Nous avons parlé pendant des heures et des heures, et des heures. Et je ne m’ennuyais pas. Ce n’était pas artificiel, ce n’était pas une petite conversation – c’était tellement facile. Bientôt, nous étions inséparables. Et puis je suis parti en tournée avec lui. ”

Et maintenant, Sophie est mariée à Joe, l’actrice de 24 ans se sent beaucoup plus “en sécurité” et “en sécurité”.

Elle a déclaré au numéro d’avril du magazine ELLE: “J’ai l’impression que la seule chose qui a changé pour moi est d’avoir un sentiment de sécurité incroyable. Juste le mot” mari “et le mot” femme “- ils renforcent la relation. J’adore être marié. Je pense que c’est merveilleux. Je suis sûr que nous aurons nos hoquets, mais en ce moment la sécurité et la sécurité sont tout. ”

Le numéro d’avril d’ELLE UK est en vente à partir du 5 mars 2020.

