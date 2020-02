2020-02-20 02:30:04

Sophie Turner et Joe Jonas ont “toujours voulu des enfants” ensemble, au milieu des informations selon lesquelles ils attendent leur premier enfant.

Sophie Turner et Joe Jonas ont “toujours voulu des enfants” ensemble.

On pense que l’heureux couple – qui s’est marié en mai de l’année dernière – attend son premier enfant ensemble, et il a maintenant été affirmé que fonder une famille était toujours sur les cartes pour la paire, car ils voulaient tous les deux des enfants depuis un certain temps .

Un initié a déclaré au magazine Us Weekly: “Avoir des enfants et fonder une famille faisait partie du plan de Joe et Sophie. Ils ont toujours su qu’ils voulaient des enfants.”

Il a été récemment rapporté que la star de “Game of Thrones” devait accoucher au “milieu de l’été”, et le couple serait “extrêmement excité” d’agrandir sa famille.

Une autre source a déclaré: “Ils l’ont dit récemment à leurs familles et tout le monde est ravi et tellement heureux pour eux.”

Le couple n’a pas confirmé la nouvelle lui-même.

Sophie et Joe, 30 ans, se sont mariés à Las Vegas en mai 2019 lors d’un mariage spontané à la suite des Billboard Music Awards, et ont organisé une cérémonie officielle pour la famille et les amis le mois suivant en France.

Et l’actrice de 23 ans avait précédemment révélé que son père était “plus que satisfait” lorsqu’elle a épousé Joe.

Elle a dit: “Mon père était plus que satisfait quand j’ai épousé un musicien parce que c’était toujours une sorte de ‘Tu dois épouser un rugbyman ou un musicien.’ J’ai donc eu un bon coup … Il entre dans les Jonas Brothers. Ce n’était pas son groupe démographique, mais il y entre maintenant et il les aime et la nouvelle musique est fantastique. ”

Le chanteur de «Sucker» a admis que ses propres parents avaient découvert son mariage à Vegas en ligne, mais il ne pensait pas que cela les dérangerait car ce n’était que la «partie légale» du mariage et ils avaient prévu une deuxième cérémonie pour tout le monde. .

Il a dit: “Ils l’ont découvert en ligne. Eh bien, dans mon esprit, vous savez, c’était la partie légale du mariage. Alors je me disais:” Écoutez, ce n’est pas le jour le plus important “Il y a un jour important , Je veux dire, je vais rester privé, mais devant nous. Donc nous étions, comme, c’est juste celui qui est en ville. “

Mots clés: Sophie Turner, Joe Jonas

Retour au flux

.