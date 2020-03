Sophie Turner semble ombrager Evangeline Lilly pour avoir défié la distance sociale

Sophie Turner peut avoir jeté une ombre sérieuse sur une autre star de Marvel Evangeline Lilly avec son récent livestream Instagram critiquant toute personne qui risquerait la santé et la sécurité des autres en défiant les recommandations ou les mandats de distanciation sociale et d’isolement (comme en Californie et dans d’autres régions) pendant la pandémie de coronavirus en cours.

“‘Reste à l’intérieur. Ne sois pas stupide, même si tu compte ta’ liberté ‘sur – je ne sais pas, qu’est-ce que c’est? Ta santé?”, Ont dit les “X-Men” dans la vidéo initialement publiée vendredi.

Elle a clairement lancé des citations aériennes autour de son utilisation du mot «liberté», ce qui a certainement fait penser à la réponse controversée de Lilly à ses détracteurs. Elle avait aussi un drôle de filtre sur le visage, ce qui adoucissait presque le coup … mais seulement presque.

“Je ne me soucie pas de votre liberté, vous pourriez infecter d’autres personnes, d’autres personnes vulnérables autour de vous en faisant cela”, a poursuivi Turner en riant, exhortant tout le monde à “rester à l’intérieur des gars.” Joe Jonas a offert son propre soutien à tête carrée dans le clip, mais a laissé sa femme parler.

je vis pour sophie turner en traînant evangeline lilly et vanessa hudgens après avoir dit que la mise en quarantaine des coronavirus était trop dramatique et qu’ils valorisaient leurs libertés par rapport à leur santé. sophie n’est pas venue jouer pic.twitter.com/yWJckWPDDX

– rey (@dicksgraysn) 20 mars 2020

Bien qu’elle n’ait jamais mentionné Lilly par son nom, la vidéo de Turner a été diffusée sur Internet juste un jour après que les médias ont repris l’histoire de Lilly, qui a commencé par laisser tomber le commentaire qu’elle venait de déposer ses enfants au camp de gymnastique. “Ils se sont tous lavé les mains avant d’entrer”, a ajouté la star de “Ant-Man”.

L’actrice a ensuite sauté dans ses commentaires pour défendre ses choix contre ses critiques, ce qui n’a fait qu’exacerber leur indignation. “J’ai deux jeunes enfants. Certaines personnes apprécient leur vie plutôt que leur liberté, d’autres apprécient la liberté par rapport à leur vie”, a-t-elle répondu à un commentaire. “Nous faisons tous nos choix.”

Le problème pour beaucoup, cependant, est que le choix de s’engager avec le public pendant une pandémie n’est pas seulement un choix personnel, c’est un choix qui pourrait avoir un impact négatif sur des dizaines, des centaines, des milliers, des millions de personnes.

TMZ a noté que non seulement Lilly vit avec son père, qui est atteint de leucémie de stade 4, mais elle a également déclaré qu’elle était «immunodéprimée pour le moment» elle-même.

Elle a en outre vanté certaines des théories du complot les plus répandues, comme COVID-19 étant juste une autre “grippe respiratoire” (c’est beaucoup plus grave que cela), c’est juste que le gouvernement essaie de prendre plus de contrôle sur la vie des gens, et suggère même que COVID-19 pourrait être politiquement motivé, en disant: “Il y a quelque chose chaque année électorale.”

