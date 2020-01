Sophie Turner veut le rôle de Lizzie McGuire

2020-01-22 09:30:03

La star de “Game of Thrones”, Sophie Turner, adorerait rejoindre la renaissance de “Lizzie McGuire” en tant que “nouvelle Miranda” lorsque le spectacle reviendra de sa pause.

La star de 23 ans a révélé qu’elle adorerait jouer Miranda – incarnée par Lalaine dans la série originale – lorsque le renouveau prévu de Disney + reprendra son cours après la suspension de la production.

S’exprimant dans ses histoires Instagram, elle a déclaré: “L’émission ‘Lizzie McGuire’ a été suspendue.

“Je suis évidemment dévasté comme nous tous, mais je suis à peu près sûr – Miranda apparaît cette saison, parce que je suis ici.

“Je suis disponible. Je suis ta nouvelle Miranda … les gens de ‘Lizzie McGuire’. S’il te plaît, contacte-moi.”

Lalaine Vergara-Paras a joué le rôle original de Miranda Sanchez dans la série mais n’a pas été invitée à reprendre le rôle de l’amie de Lizzie dans les nouveaux épisodes.

L’émission relancée – qui verra Hilary Duff reprendre le rôle principal – avait déjà filmé deux épisodes pour la nouvelle plateforme de streaming de Disney avant l’arrêt des travaux.

Le créateur de la série originale Terri Minsky s’est séparé du programme parce que le studio cherchait à se déplacer “dans une direction créative différente”.

Un porte-parole de Disney a récemment expliqué: “Les fans ont un attachement sentimental à Lizzie McGuire et de grandes attentes pour une nouvelle série.

“Après avoir filmé deux épisodes, nous avons conclu que nous devons aller dans une direction créative différente et mettre un nouvel objectif sur la série.”

L’émission est actuellement sur une pause de production prévue tandis que Hilary lune de miel en Afrique du Sud avec son nouveau mari Matthew Koma et une recherche est en cours pour un nouveau showrunner.

Hilary a récemment admis qu’elle ressentait une “pression” sur le retour au rôle qui l’a rendue célèbre car il y a beaucoup à penser avec la “familiarité” du personnage – qui sera dépeint comme une génération du millénaire de 30 ans vivant à New York City – et comment elle doit être façonnée.

Hilary – qui a joué Lizzie de 2001 à 2004 – a déclaré: “C’est vraiment difficile de mettre des mots dessus parce qu’il y a une familiarité là-bas, et puis il y a aussi la pression de qui elle est maintenant et de ce qui a changé et de ce qui est toujours le même.”

