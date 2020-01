Soulja Boy poursuivi pour agression présumée

2020-01-30 18:30:04

Soulja Boy est poursuivi pour avoir prétendument agressé une femme, après avoir enlevé les charges retenues contre lui l’année dernière.

Soulja Boy est poursuivi pour avoir agressé une femme.

Le rappeur de 29 ans a été accusé d’avoir kidnappé sa petite amie d’alors, Kayla Myers, l’année dernière, et après l’abandon des poursuites pénales contre lui, Kayla poursuit actuellement une nouvelle action en justice pour poursuivre le musicien.

Selon TMZ, Kayla allègue qu’elle faisait la fête avec Soulja à son domicile de Malibu le 1er février 2019 lorsqu’elle a décidé de partir, mais s’est disputée avec l’une des assistantes du rappeur alors qu’elle essayait de reculer sa voiture hors de son allée.

Dans son procès, Kayla prétend qu’elle a été jetée à terre, puis Soulja est venue et lui a donné des coups de pied dans le ventre et lui a dit qu’elle “allait mourir” tout en tenant un pistolet sur sa tête.

Les documents allèguent que Soulja a ordonné à l’assistante de traîner Kayla au garage, de l’attacher avec du ruban adhésif et de lui donner une douche.

Kayla affirme qu’elle était détenue avec une rallonge lorsqu’un assistant masculin lui a proposé de la libérer si elle lui pratiquait des relations sexuelles orales, ce qu’elle a accepté parce qu’elle “n’avait pas le choix”.

Après sa libération, elle allègue que Soulja a ensuite déclaré: “Maintenant, sortez cette salope avant de la faire tomber dans les escaliers.”

Kayla prétend qu’elle s’est fracturée trois côtes et s’est meurtrie le visage lors de l’altercation présumée, et poursuit maintenant Soulja pour voies de fait, coups et blessures et tout en poursuivant l’assistant masculin pour coups et blessures.

En juin de l’année dernière, il a été signalé que l’affaire pénale contre Soulja avait été abandonnée, après que le procureur du district de Ventura eut déclaré qu’il n’y avait pas suffisamment de preuves pour inculper la star.

La police avait effectué une descente à son domicile en février au sujet des allégations d’enlèvement, et bien qu’il n’ait pas été inculpé pour l’incident présumé, il a été arrêté pour possession d’armes à feu, ce qui constituait une violation de sa probation résultant de violations d’armes qu’il avait commises. a été condamné il y a près de neuf ans.

