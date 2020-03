‘Sous le pont:’ La famille de Rhylee Gerber face à une urgence sanitaire

Rhylee Gerber de Under Deck a expliqué que son beau-père John Lowrey avait récemment été hospitalisé pour des caillots sanguins dans son cœur.

Le matelot s’est précipité pour être aux côtés de Lowrey et fournir un soutien à sa mère Judy. «Veuillez garder mon beau-père dans vos prières. Nous sommes à l’urgence maintenant après que 3 caillots sanguins se sont manifestés dans son cœur après son scanner cet après-midi «#cancersucks», a-t-elle partagé avec une photo aimante avec son beau-père.

Rhylee Gerber | Photo gracieuseté de Rhylee Gerber

Lowrey est actuellement étroitement surveillé à l’hôpital. Gerber a également partagé une mise à jour sur son histoire Instagram vendredi soir. «J’ai trouvé des caillots dans 3 des 4 cavités cardiaques», a-t-elle expliqué. «Le docteur l’a gardé sous anticoagulant mais a également trouvé du liquide dans un poumon grâce à la tomodensitométrie. Traitera ce liquide dans les poumons en arrêtant le diluant sanguin demain ou dimanche, puis drainera le poumon à condition qu’il se débrouille bien. Si tout se passe bien, il sera renvoyé chez lui sous anticoagulant la semaine prochaine. » Lowrey est actuellement traité au North Florida Regional Medical Center.

Gerber a fourni une mise à jour sur l’état de Lowrey

Showbiz Cheat Sheet a contacté Gerber qui a fourni une mise à jour sur l’état de Lowrey. “Si tout se passe comme prévu, ils vont vidanger le liquide dans ses poumons dans environ quatre heures”, a-t-elle expliqué samedi après-midi.

“Pour l’instant, ils ont arrêté les anticoagulants”, a-t-elle ajouté. “Et puis surveillera [him] après la procédure pulmonaire afin de le mettre sur un comprimé anticoagulant oral. ”

Une vague d’amour et de soutien a également été envoyée à Gerber sur sa publication Instagram. “Pensant à vous!” Colin Macy-O’Toole de Under Deck Mediterranean a partagé. Aussi, Kasey Cohen de Below Deck Med a écrit: «Envoi de mon amour et de mes prières 🙏🏼 ♥ ️». Le capitaine Sandy Yawn de Under Deck Med a ajouté: “Prier 🙏 pour la maison.”

Lowrey se bat pour sa vie

L’urgence survient alors que Lowrey lutte contre le cancer des os de stade 4. Gerber et sa famille ont été aux côtés de Lowrey à chaque étape. Lowrey est extrêmement spéciale pour Gerber car elle le décrit comme «l’un des êtres les plus aimants, gentils et doux que Dieu a créés. Il consacre chaque instant de sa vie aux autres et ne demande jamais rien en retour », a-t-elle déclaré à Showbiz Cheat Sheet en juillet.

Histoire de Rhylee Gerber sur Instagram

La famille est en état d’alerte élevée depuis plusieurs mois. La mère de Gerber, Judy, a révélé que la bataille contre le cancer de son mari avait été longue. «Parce que nous allions un bon bout de temps après [John] avait un cancer de la prostate, des tests réguliers, mais tout allait bien », a-t-elle déclaré. “Mais alors son PSA double soudainement?”

Les médecins ont également identifié un médicament qui pourrait prolonger la vie de Lowrey. Mais la famille a d’abord été informée qu’elle devrait payer 22 000 $ pour chacun des trois traitements dont il avait besoin. Gerber a lancé un GoFundMe pour aider avec le coût. Heureusement, le fabricant du médicament, Provenge, a vu GoFundMe de Gerber et a contacté la famille. La société pharmaceutique a identifié une voie abordable pour financer le traitement et il a pu aller de l’avant.

Gerber a déclaré que l’effusion d’amour et de soutien pour sa famille a été incroyable. Elle partage également tous les messages qu’elle a reçus avec Lowrey.