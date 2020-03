Souvenir Game of Thrones d’Emilia Clarke

2020-03-03 12:30:05

Le frère d’Emilia Clarke lui a volé un souvenir – un vrai drapeau targaryen – de l’ensemble “ Game of Thrones ”.

L’actrice de 33 ans a joué le rôle de Daenerys Targaryen dans la série fantastique de HBO et a révélé que son frère – qui travaillait dans le département de la caméra dans la série – a réussi à lui obtenir le vrai drapeau Targaryen de l’ensemble, qu’il lui a donné pour Noël .

Lorsqu’on lui a demandé si elle avait gardé quelque chose sur le tournage, elle a dit à Zoe Ball lors de son petit-déjeuner à la radio de la BBC: «J’étais une fille tellement frustrante que je ne l’ai pas fait, je n’ai rien fait. . Je vais juste dire ceci en direct à la radio, mon incroyable frère qui est dans le département de la caméra et a également travaillé sur l’émission, ce Noël m’a donné le meilleur cadeau de Noël de tous les temps. Il avait dans l’une des scènes de bataille – je pense il avait eu un compagnon d’un compagnon d’un compagnon – de toute façon, il a eu l’un des drapeaux Targaryen, donc je l’ai ouvert ce Noël et j’ai fondu en larmes. Je me suis littéralement dit: “ Ça monte à l’honneur ”, ” parce que je continue à demander Game of Thrones, je peux avoir une perruque, un manteau? J’en avais huit. ”

Pendant ce temps, Emilia a précédemment admis que “ Game of Thrones ” lui avait sauvé la vie car cela lui donnait quelque chose à se concentrer loin de ses deux anévrismes cérébraux.

Elle a dit: “Je dis toujours que Daenerys m’a littéralement sauvé la vie, car cela vous met dans un espace de tête quand vous avez eu une lésion cérébrale. En marchant dans ses chaussures, je mets juste beaucoup plus dans chaque saison parce que c’était vraiment la vie ou la mort. Je me sentais si puissamment qu’elle me sauvait. Je ne pouvais que la voir. C’était mon seul point de concentration qui me permettait de ne penser à rien de plus effrayant que de simplement monter sur le plateau. “

