Spencer Matthews veut un nom de bébé «exotique»

Vogue Williams et Spencer Matthews veulent donner à leur fille un nom “cool et exotique” – mais rien de trop bizarre.

Le couple – qui a déjà ensemble le fils de 18 mois, Theodore – attend une petite fille cet été et bien qu’il veuille donner au bébé un surnom “frais et différent”, ils n’opteront pour rien de “stupide” ou trop bizarre.

Spencer a déclaré: “Il y a une opportunité incroyable de s’amuser avec les noms des filles en particulier et d’être créatif – un peu sauvage même.

“Parce que tant de noms cool et exotiques se prêtent à être très utilisables.

“Il n’y aura cependant aucun degré de stupidité.

“Je pense que vous pouvez être frais, nouveau et différent, mais il est devenu un peu idiot dans quelques cas. Nous allons donc essayer de le maîtriser.”

Vogue ajouté à HELLO! magazine: “Mais rien d’absolument fou. Il n’y a pas d’autre Vogue en route – certainement pas.”

Vogue et Spencer pensent que leur fils sera un grand grand frère.

Vogue a déclaré: “Il est fasciné par les nouveau-nés et il est si doux et je ne pense pas qu’il sera trop jaloux.”

Pendant ce temps, la famille prévoit de passer trois mois par an dans l’Irlande natale de Vogue alors qu’elle est en train d’acheter une maison dans sa ville natale de Howth.

Elle a dit: “J’ai trouvé une maison que j’aime. C’est très lumineux et il y a une chambre pour chacun des enfants et pour que les gens viennent et restent avec nous.

“Il a une vue sur la mer et c’est dans une région que j’aime.

“Il est vraiment important de transmettre mes racines irlandaises à mes enfants, car ils sont à moitié irlandais et nous, les Irlandais, sommes super patriotiques.

“Je veux juste m’assurer qu’ils savent tout sur l’Irlande.”

