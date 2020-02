Spider-Man et Venom pourraient-ils faire équipe pour un film “Maximum Carnage” dans le MCU?

Lorsque Spider-Man de Tom Holland a quitté le Marvel Cinematic Universe (MCU) pour un bref instant – à la suite d’une chute de Sony / Disney – les fans de la présence du MCU des web-slingers étaient dans les bras. Comment pouvez-vous supprimer Spider-Man sans terminer son arc de personnage (intimement lié à celui de Stark)? Comment le MCU avancerait-il sans Spidey en son cœur?

Tom Holland (Spider-Man) | Chung-Sung Jun / Personnel et Tom Hardy Venom | Alberto E. Rodriguez / Personnel

Peu de temps après, Disney et Sony ont travaillé sur un autre épisode autonome et une apparence supplémentaire. Cependant, l’espoir d’une renégociation existe toujours, car il y a plusieurs scénarios possibles sur la table – certains méritant plus le traitement cinématographique que d’autres – qui pourraient se concrétiser (compte tenu de cette nouvelle dynamique Sony / Disney).

Après la bande-annonce de Morbius, mettant en vedette le vautour de Michael Keaton du MCU, ainsi qu’une photo de Spidey collée sur le mur avec le mot «meurtrier» peint à la bombe sur son image, il est devenu clair que le Sony Spider-Verse et le MCU sont parler – faisant allusion aux récits des autres dans des mondes indépendants. Mais quelle sera l’ampleur de ce chevauchement? Et, si les rapports récents concernant les renégociations s’avèrent être vrais, aurons-nous un chevauchement Venom-Spidey – l’un des plus mémorables de l’histoire de la bande dessinée?

Sony Boss espère un autre accord avec le MCU concernant Spider-Man

Selon The Playlist, faisant référence à une nouvelle discussion de la table ronde THR, le directeur de Sony, Tom Rothman, espère que les négociations futures laisseront Spider-Man ouvert aux deux univers. Interrogé sur la question, il a déclaré:

J’espère que oui… Je pense que c’était un gagnant-gagnant classique. Je pense que c’était une victoire pour Sony. Je pense que c’était une victoire pour Disney. Je pense que c’était une victoire pour les fans et les cinéphiles. La seule chose que je dirais à ce sujet, c’est que les cycles de nouvelles et le rythme des négociations ne se chevauchent pas nécessairement… Je pense que nous y serions arrivés et que les nouvelles auraient devancé certaines choses.

Si Spider-Man de Tom Holland est destiné à rester dans les deux univers et que les négociations futures ne feront que planter le personnage dans deux mondes actuellement séparés mais parallèles, Venom et Spidey viendront-ils se battre côte à côte, et pourquoi Maximum Carnage ferait-il plus de sens pour le récit?

Si Venom et Spidey apparaissent ensemble, «Maximum Carnage» serait le meilleur pari

Venom et Spidey ont été contraints de travailler ensemble dans le passé et, étant donné que le récit de Sony sur Venom n’a pas été un pur mal, il est peu probable que Spidey le cible comme un criminel (par opposition à quelqu’un qui a besoin d’aide). Dans les bandes dessinées, ils s’associent souvent lorsque Venom a besoin d’aide … pour garder sa propre ponte en ligne.

Carnage était l’un des rejetons de Venom qui, pour garder les choses simples, se conduisait définitivement mal. Dans la bande dessinée de 1993, Spidey, Venom et quelques autres héros font équipe pour affronter le monstre dans Maximum Carnage. Il est également important de noter que Carnage est plus puissant que Spidey et Venom indépendamment, et qu’il a survécu à une décapitation et a survécu en étant traîné dans l’espace par Sentry (qui serait en train de venir au MCU). Ainsi, une équipe sera nécessaire pour le vaincre.

Compte tenu de la fascination du MCU pour les mash-ups, un complot Carnage pourrait fournir les bases dont le MCU et Sony Spider-Verse ont besoin pour présenter plusieurs personnages Spidey interconnectés dans un seul épisode, tous s’associent pour affronter un autre «gros mal», qui pourrait travailler également pour mettre en place Spidey dans la liste des Avengers en tant que nouveau leader (se préparer pour les Young Avengers, si et quand ils en font le fond d’écran argenté).