Spider-Woman dans le MCU? Kevin Feige pourrait vouloir plus que les fans

La pression pour la diversité dans l’univers cinématographique Marvel (MCU) est principalement due à Kevin Feige, quelque chose qui ne serait probablement pas arrivé du tout sans son pouvoir créatif. Non pas que le MCU ait été parfait à ce sujet pour le moment.

Marvel | Paras Griffin / . pour Avengers: Infinity War

Par exemple, le plaidoyer pour que Feige crée un film MCU entièrement féminin n’est encore qu’une discussion autour d’une table de réunion d’entreprise. Il y a de toute façon plus d’espoir d’avoir plus de super-héros féminins dans le MCU. Suivant l’exemple du capitaine Marvel et de Black Widow, Feige voudrait apparemment un accord avec Sony pour amener Spider-Woman dans la mêlée.

La réponse des fans a été un peu mitigée dans certains cercles de médias sociaux. Serait-ce vraiment un ajout intelligent ou est-ce simplement un vœu pieux au sein des rangs des cadres du MCU?

Les problèmes de droits compliqués concernant Jessica Drew et Spider-Woman

Ceux qui connaissent leurs bandes dessinées Marvel savent que Jessica Drew est le Peter Parker des histoires de Spider-Woman. Malheureusement, Sony possède les droits sur le nom de Spider-Woman, mais Marvel a le droit d’utiliser Jessica Drew comme personnage. Ils ne l’ont pas fait, car ils veulent clairement la connecter à Spider-Woman si possible.

Avoir un problème de droits compliqué comme celui-ci équivaut à si Marvel n’avait plus le droit d’utiliser le nom Peter Parker tout en utilisant Spider-Man. Bien sûr, des changements de nom sont toujours possibles, si cela cause des problèmes de continuité avec les puristes de la bande dessinée.

Kevin Feige veut travailler avec Sony pour résoudre ce problème afin que Spider-Woman puisse devenir une réalité dans le MCU, bien que de nombreux fans ne citent pas toujours le personnage comme une priorité absolue. Au moins Sony a donné quelques indices que les femmes dans le Spider-Verse peuvent se produire efficacement grâce aux apparitions de personnages comme Spider-Gwen. Ce dernier personnage était déjà appelé «Spider-Woman» dans Into the Spider-Verse.

Donner de la légitimité au personnage à travers Jessica Drew, cependant, donnerait également de l’espoir à ceux qui lisent encore les contes de bandes dessinées.

Jessica Drew était censée faire partie de l’équipe des Avengers

Comment Jessica Drew devient Spider-Woman est une histoire fascinante et un peu différente de la façon dont Peter Parker devient Spider-Man. Elle devient Spider-Woman à cause de son exposition à l’uranium sur la propriété de ses parents. Quand elle tombe malade, son père lui injecte un sérum expérimental à base de sang d’arachnide.

Bien que la science soit fondamentalement la même que celle de Peter Parker, les circonstances sont certainement différentes. Les pouvoirs de Jessica sont également assez vastes et dépassent parfois ce que Spider-Man était capable de faire.

Après une formation par Hydra et Taskmaster, elle rejoint les agents de SHIELD / SWORD, et se lie d’amitié avec le capitaine Marvel. Plus tard, elle fait partie des Avengers, ce que Feige veut clairement viser s’il peut obtenir les droits.

Le plus intéressant est la réponse des fans. Puisqu’il y a toujours une forte base de fans masculins de MCU, certains sur Reddit n’ont pas montré de réponses trop enthousiastes, sinon entièrement négatives non plus.

Que disent vraiment les fans de Spider-Woman?

Quelques personnes sur Reddit craignent que Feige ne gâche le personnage, et quelques autres ne savaient pas pourquoi Spider-Woman était même important. Ensuite, d’autres disent que le personnage ne devrait être que dans le MCU car elle est vraiment une Avenger plutôt que d’aller à Sony.

Encore une fois, cela laisse une autre tactique de négociation entre Marvel et Sony pour faire en sorte qu’un personnage se produise. Que cela se passe bien est une autre chose, même si tout le monde a de l’espoir en fonction de la façon dont les négociations se sont poursuivies pour maintenir Spider-Man en marche.

Cependant, même Spider-Man devra faire face à un autre accord entre les deux studios. Que son temps dans le MCU soit prolongé est toujours en suspens. Être capable de faire cela et de faire venir Spider-Woman serait probablement la cerise sur ce gâteau si cela se produisait.

Feige pourrait finalement devenir le seul médiateur entre les deux studios plutôt que le nouveau PDG de Disney, Bob Chapek.