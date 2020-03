[Spoiler] est la mère de l’enfant de Kevin – Il y a 3 théories de fans possibles pour son fiancé après cette révélation

La finale de la saison 4 de This Is Us a répondu à certaines questions mais en a donné beaucoup plus aux téléspectateurs. Nous avons finalement découvert qui était la mère du futur enfant de Kevin (Justin Hartley), mais cela ne nous a pas dit qui était son fiancé. Voyons qui les fans pensent être le fiancé de Kevin maintenant que nous savons qui est sa petite maman. Les fans ont trois théories complètement différentes.

[Spoiler alert: This Is Us Season 4 Finale spoilers ahead.]

Justin Hartley | Banque de photos Ron Batzdorff / NBC / NBCU via .

Kevin est-il avec Madison dans la saison 5 de «This Is Us»?

«Je veux être père», a déclaré Kevin à Madison (Caitlin Thompson). Je pense que je serais génial. L’amour de ma vie sera mon enfant. »

“Les enfants, c’est des jumeaux Kevin”, répond Madison, avec la prochaine grande révélation de l’épisode. Non seulement leur séjour d’une nuit a entraîné une grossesse, mais ce sont des jumeaux. Kevin a un garçon et une fille dans un éclair.

Les fans pensent que Kevin se réunit avec la mère de ses enfants, Madison. Alors qu’il est là pour elle pendant sa grossesse, il tombe amoureux. Bien que ce scénario semble être le plus évident, les fans sont sûrs que cela pourrait se produire.

“J’adore que ce soit Madison”, a écrit un fan sur Reddit. «J’adore le fait que Kevin ne reçoive pas une grande histoire d’amour incroyable. J’adore le fait que Kevin puisse devenir un humain de merde normal. J’adore tout cela et cet épisode était fantastique. »

Madison meurt pendant l’accouchement et Kevin finit par épouser Sophie

“Madison pourrait être sa petite maman, mais PAS sa femme”, a envisagé un autre fan.

Les théories des fans ont pris un tour lorsque les téléspectateurs ont commencé à parler de la mort de Madison pendant la saison 5 de This Is Us.

“Je pensais à tous ces différents types de grossesses que l’émission est due à une maman qui meurt en couches”, a ajouté un autre Redditor. “Bien que triste, Kevin l’appelle son fiancé au chalet.”

La sœur de Kevin, Kate (Chrissy Metz), a failli mourir pendant sa grossesse. La mère de Kevin, Rebecca (Mandy Moore), a survécu à l’accouchement avec des triplés. Il est plausible que le spectacle soit lié à un autre scénario réel avec la possibilité que la mère meure en ayant des jumeaux.

“Et puis épouse Sophie (Alexandra Breckenridge)?” a écrit un autre spectateur. «J’aimerais encore plus. Mélange vraiment l’idée de la famille «typique». “

Madison et Kevin apprennent à être co-parent, et il se retrouve avec Sophie ou Cassidy

“J’aime vraiment Madison, donc je ne veux pas qu’elle meure, mais je m’attends à ça ou ils coparentent et Kevin finit par” gagner la bague “avec Sophie”, a écrit un Redditor. “Pas question qu’ils la montrent à nouveau à la fin de cet épisode sans raison!”

Dans les cinq dernières minutes de la finale de la saison 4, Sophie voit le visage de Kevin sur un panneau d’affichage à New York. Les téléspectateurs peuvent supposer qu’elle pense à lui avec tendresse.

“Ma prédiction serait qu’il soit co-parents avec Madison et finit par épouser Cassidy (Jennifer Morrison)”, a expliqué un autre téléspectateur. “C’est du moins ce que j’espère.”

Les producteurs ont également ramené Cassidy pour les cinq dernières minutes de l’épisode. Elle entre alors que l’oncle Nicky (Griffin Dunne) envoie des SMS à Kevin. Nous pouvons dire que quelque chose lui pèse au cœur lorsqu’elle entend à qui Nicky parle.

Encore une fois, il y a plus de questions que nous n’en avions auparavant. Bien que nous sachions que Madison est la mère des enfants de Kevin, nous ne savons toujours pas qui est son fiancé. Nous devrons attendre pour savoir quand la saison 5 de This Is Us sera de retour fin septembre 2020.

Lire la suite: «C’est nous»: les prédictions des fans de fin de série seront si complètes qu’il vous brisera