[SPOILER] On vient de voir un tournage dans sa ville natale

Cette saison de The Bachelor tire à sa fin et les fans ne sont pas plus proches des spoilers qu’ils recherchaient. Bien qu’il y ait eu des indices sans fin sur qui sont les deux derniers concurrents de Peter Weber, même Reality Steve n’a pas été en mesure de dire qui a gagné cette saison. Sachant que Bachelor Nation est en train de ronger le nez pour voir comment «la saison la plus dramatique de l’histoire du Bachelor» se déroule, Weber a récemment réfuté certaines rumeurs lui-même. Nous pouvons maintenant affirmer avec certitude que Weber n’est pas actuellement célibataire, ne se retrouve pas avec son ex-petite amie, Hannah Brown, et ne fait tomber aucun de ses concurrents enceinte.

Le casting de la saison 24 de Bachelor | ABC / Craig Sjodin

Les deux derniers candidats du Bachelor 2020

Mais, Weber n’était pas le seul à réfuter les rumeurs récemment. Récemment, un représentant d’ABC s’est manifesté et a partagé que Weber ne sortait pas avec l’un des producteurs de The Bachelor, Julie LaPlaca. Comme LaPlaca a passé beaucoup de temps avec Weber et sa famille, de nombreux fans pensaient qu’ils pourraient avoir une histoire d’amour secrète. Avec le rejet de cette théorie, les fans de The Bachelor sont de retour à la case départ. Ce que les fans savent avec certitude, c’est que [Spoiler Alert] Hannah Ann Sluss et Madison Prewett sont les deux dernières finalistes de Weber.

L’un des acteurs s’est-il éliminé

Après avoir vu les avant-premières pour le reste de la saison, les fans ont une nouvelle théorie. Ils croient que Prewett s’élimine (semblable à Cassie Randolph de la saison de Colton Underwood) juste avant la cérémonie de la rose finale parce que Weber est devenue intime avec une (ou plusieurs) des autres femmes pendant les suites fantastiques. Cela aurait pu amener Prewett à s’éloigner quelques instants avant que Weber ait prévu de lui proposer. Ce n’est pas une théorie hermétique, mais cela cadrerait certainement avec le récit que The Bachelor a créé jusqu’à présent. De plus, le manque de spoilers pourrait être dû au fait que Weber travaille à la reconquête de Prewett et que la proposition ne s’est pas concrétisée.

Reality Steve offre aux fans plus de spoilers

Récemment, de nouvelles photos de Prewett ont fait surface qui pourraient ajouter du carburant à cette nouvelle théorie. Le 11 février 2020, Reality Steve a publié des photos de Prewett sur sa page Twitter. Sur les photos, on la voit filmer quelque chose pour l’équipe de production The Bachelor dans sa ville natale d’Auburn, AL. Il pourrait y avoir un certain nombre de raisons pour lesquelles elle faisait cela, mais la raison la plus évidente est qu’elle tourne toujours quelque chose pour cette saison de The Bachelor. Ce ne serait certainement pas la première fois qu’un responsable de célibataire se présenterait chez un concurrent qui avait été éliminé pour demander un autre coup de feu à l’amour. Les fans de longue date de la série se souviendront du moment où Arie Luyendyk s’est présentée à la maison de sa femme pour demander une autre chance après avoir choisi Becca Kufrin.

Prewett est la Bachelorette

Bien sûr, Prewett pourrait également filmer pour une autre raison. Certains fans de The Bachelor pensent que Weber s’est retrouvé avec Sluss et donc Prewett est le prochain Bachelorette. Il est rare que le tournage du spin-off commence si tôt, d’autant plus que la franchise essaie d’éviter les spoilers, mais des choses plus étranges se sont produites. Nous sommes sûrs que Bachelor Nation ne peut pas attendre pour enfin savoir comment se termine cette saison, mais il semble qu’ils devront attendre encore quelques semaines.