Stacey Solomon a gardé le prépuce de son fils

2020-03-05 15:30:06

Stacey Solomon a révélé qu’elle avait gardé un “prépuce” de l’une des circoncisions de ses garçons comme souvenir après avoir admis auparavant qu’elle regrettait d’avoir fait circoncire son fils.

Stacey Solomon est “assez sûre” qu’elle a gardé un des prépuces de ses garçons comme souvenir.

Stacey et les autres panélistes de “ Loose Women ” ont été interrogés sur les articles qu’ils ont gardés qui ont une valeur sentimentale dans l’épisode diffusé sur ITV jeudi (05.03.30), et la mère de trois enfants – qui a des fils Zachary, 11, et Leighton, bébé de sept et huit mois, Rex – a révélé qu’elle avait gardé des cordons ombilicaux et a plaisanté en disant qu’elle pourrait même avoir un “prépuce” de celui de son fils quelque part.

Elle s’est exclamée: “J’ai des cordons ombilicaux et toutes sortes. Je suis presque sûre d’avoir un prépuce quelque part.”

La chanteuse de 30 ans avait précédemment admis qu’elle regrettait d’avoir fait circoncire son fils.

La beauté brune s’est demandée si c’était la “bonne chose à faire” pour enlever le prépuce de son garçon pour des raisons médicales ou culturelles, mais a dit qu’elle pensait que c’était dans son “meilleur intérêt”.

Stacey – qui est de confession juive – a déclaré: “Je me souviens que lorsque j’ai fait circoncire mon fils, je voulais le faire – cela faisait partie de ma culture.

“Mais en fait, j’ai commencé à me sentir coupable de ce que j’avais fait et de savoir si c’était la bonne chose à faire. Il n’y a rien que je puisse faire maintenant. À l’époque, je pensais que c’était absolument dans l’intérêt supérieur de mon enfant et c’était fait avec le meilleur.” cœur.

“Mais c’est vraiment drôle comment on peut excuser certaines choses pour des raisons culturelles mais alors …”

Mots clés: Stacey Solomon, Joe Swash

Retour au flux

.