Stacey Solomon «émotive» après que bébé Rex se soit assis sans aide

Stacey Solomon est “émue” après que son bébé, Rex, se soit assis sans aide pour la première fois le week-end.

Stacey Solomon a admis qu’elle est “une épave émotionnelle” après que son fils Rex s’est assis seul pour la première fois.

La panéliste ‘Loose Women’ a partagé le moment spécial avec ses 2,7 millions de followers sur Instagram dimanche (19.01.20) et a déclaré qu’elle souhaitait pouvoir “arrêter le chronomètre pendant un petit moment”, comme la petite tot – dont le père est ancien ” La star d’EastEnders Joe Swash – grandit si vite.

Elle a écrit: “Aujourd’hui, je me suis enroulée et je me suis assise toute seule maman

“Il semble donc que le temps passe plus vite que jamais.

“Je jouais avec lui sur son tapis et tout d’un coup il s’est juste retourné et a fini comme ça

“Il a commencé à chanceler, à chanter et à dire” Dadda “, ce qui est tellement merveilleux et excitant mais je ne peux m’empêcher de penser que je souhaiterais pouvoir arrêter le chronomètre pendant un petit moment et le faire durer plus longtemps

“Je suis une épave émotionnelle en ce moment, je suis sûre que tante Flo est en route mais néanmoins ils ne peuvent pas tous rester des bébés un peu plus longtemps s’il vous plaît ??

Elle a ajouté: “Sur le côté, mon placard à collations est bien rangé, donc je ne peux pas vraiment me plaindre

“J’espère que vous avez tous passé un bon week-end! Joyeux dimanche (sic)”

Le mois dernier, le petit tot a dû subir une opération pour corriger sa cravate de langue.

Stacey a révélé à l’époque: “Parce qu’il a du mal à manger des aliments solides, ils vont le couper. Une fois qu’ils l’ont coupé, il aura le libre mouvement de sa langue et pourra manger correctement. J’ai vraiment hâte qu’il ait il a fait comme si on avait l’impression qu’on avait répondu aux questions. ”

La chanteuse de 30 ans – qui a deux autres enfants, Zachary, 11 ans, et Leighton, sept ans – a également admis qu’elle n’était pas en mesure d’allaiter Rex, ce qui, selon elle, aurait pu être évité si elle avait eu accès à un médecin spécialiste.

Stacey a déclaré: “Je n’ai pas pu allaiter à la fin, j’ai essayé tous les angles. Cela aurait pu être évité si nous avions eu accès à un spécialiste.”

La mère de trois enfants avait précédemment révélé qu’elle avait commencé à nourrir le lait maternisé Rex, quelque chose qui lui donne encore “un nœud” dans l’estomac.

Elle a également partagé une série de vidéos Instagram émotionnelles où elle a discuté du lien de langue de Rex.

Un article était sous-titré avec: “Donc, je viens de rencontrer le spécialiste des cravates, et j’ai découvert que Rex avait des cravates. Je mets ça ici parce que je ne peux pas vous dire combien de personnes m’ont dit avoir vécu des histoires d’allaitement similaires et je ne veux vraiment pas que quiconque doive vivre une expérience similaire qui aurait pu être totalement évitée. “

