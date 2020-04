2020-04-09 15:30:06

Stacey Solomon et Joe Swash veulent un autre enfant, après avoir accueilli leur premier enfant ensemble – et leur quatrième entre eux – il y a 10 mois.

La chanteuse de 30 ans a accueilli il y a 10 mois un fils nommé Rex avec Joe, et le couple – qui a trois enfants issus de relations antérieures, comme Stacey a des fils Zachary, 12 ans, et Leighton, sept ans, et Joe a un fils Harry, également 12 – prévoient déjà d’élargir à nouveau leur couvée.

Joe a dit: “Oui, nous aimerions avoir un autre bébé. Nous avons vraiment de la chance, nous avons quatre enfants extraordinaires et si nous en avons la chance, je pense que nous en aimerions un autre un jour.”

L’acteur de 38 ans insiste sur le fait que sa partenaire – avec qui il a commencé à sortir en 2015 – n’est pas précipitée en tant que mère de trois fils et beau-fils, car la famille s’assure toujours qu’elle a beaucoup de “temps pour les filles”. “.

Mais au milieu de la pandémie de coronavirus en cours, Joe est sûr que Stacey manque d’avoir sa mère et sa sœur autour.

Il a ajouté: “Stacey ne manque pas le temps des filles. C’est notre reine et nous nous occupons d’elle. Mais je suis sûr qu’elle aimerait avoir sa maman avec elle; elle manque vraiment à sa maman qui est chez sa sœur en ce moment et isolée . Sa maman vient et passe beaucoup de temps ici, donc je suis sûre qu’elle lui manque. ”

Le couple a trouvé difficile de s’isoler pendant la crise sanitaire actuelle – qui a provoqué la fermeture des écoles – avec quatre jeunes dans la maison, mais Joe dit qu’ils commencent à s’installer dans une nouvelle routine.

S’adressant à MailOnline, il a déclaré: “Nous allons bien, évidemment au début, nous avons eu du mal et nous ne savions pas vraiment ce que nous faisions et nous ne pouvions pas le gérer, mais nous avons fait notre chemin à travers cela et avons obtenu nos têtes autour.

“Quand les enfants retournent à l’école, c’est comme si je redevenais un homme libre – libre et célibataire.

«Nos enfants ont un emploi du temps, ils travaillent donc quelques heures le matin, ce n’est pas facile mais c’est si important. La dernière chose dont nous avons besoin est que toute une génération prenne du retard.

“En tant que parents, Stacey et moi pensons que c’est une lourde responsabilité à porter sur vos épaules.”

