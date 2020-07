2020-07-04 18:30:06

Stacey Solomon prend du temps sur les réseaux sociaux pour passer du temps avec sa famille.

Stacey Solomon prend du temps sur les réseaux sociaux pour passer du temps avec sa famille.

La star de ‘Loose Women’ – qui a Rex, 13 mois, avec son partenaire Joe Swash et Zachary, 12 ans, et Leighton, huit ans, avec un ancien partenaire – a décidé samedi (04.07.20) d’éteindre son téléphone pour être avec elle. des gamins.

Prenant ses histoires Instagram, elle a partagé: « C’est samedi, donc c’est mon téléphone dans une journée de tiroir … Je vais passer la journée à jouer avec ces deux-là et à respirer à chaque seconde. Rex ressemble à un si grand garçon aujourd’hui et cela me rappelle la rapidité avec laquelle le temps passe et je ne veux pas que ça passe et que je manque quelque chose. »

Plus tôt cette semaine, Stacey a quitté les réseaux sociaux après avoir été abusée par des trolls.

La star de la télévision âgée de 30 ans a annoncé sur une histoire Instagram: « Avoir un matin étrange ce matin. Certains jours, je me réveille juste du mauvais côté de mon cerveau. Je fais toujours de mon mieux pour ignorer la méchanceté parce qu’au fond, je suis désolé pour les gens qui veulent blesser les autres pour essayer de les abattre. Je me sens horrible à quel point ils doivent être tristes au fond. Mais certains jours, ce n’est pas si facile à ignorer et la méchanceté pénètre. Toute partie de l’être humain, je suppose .. . Me dirai-je en répétant aujourd’hui … nous nous levons en soulevant les autres et émousser l’éclat de quelqu’un d’autre n’éclairera JAMAIS le leur. La vérité de ce qui est à l’intérieur sera toujours visible à l’extérieur. (Sic) »

La chanteuse et présentatrice de télévision Stacey a également annoncé qu’elle quittait les médias sociaux en mai, lorsqu’elle a cité des « raisons personnelles » pour sa décision.

Elle a dit à l’époque: « Je vais quitter les réseaux sociaux aujourd’hui pour des raisons personnelles. J’espère vraiment que tout va bien. Je vous aime tous. Prenez soin de vous. (Sic) »

Mots clés: Stacey Solomon, Joe Swash

Retour au flux