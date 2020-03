Stacey Solomon prend une pause dans les médias sociaux pour marquer les funérailles de Caroline Flack

2020-03-10 13:30:06

Mardi (10.03.20), Stacey Solomon prendra une courte pause dans les médias sociaux pour marquer les funérailles de Caroline Flack.

Le défunt présentateur de télévision sera mis au repos mardi, trois semaines après qu’elle s’est suicidée, et Stacey a déclaré qu’elle ne publierait pas sur les réseaux sociaux pour le reste de la journée, car elle soutient son partenaire Joe Swash, qui était des amis proches avec Caroline.

Elle a écrit dans un post Instagram mardi matin: “Aujourd’hui, ça ne fait pas du bien d’être sur les réseaux sociaux …” Donc, de ma part et des garçons, nous espérons que vous passez une bonne journée.

“Tenez vos proches près de vous, donnez-leur tous les câlins que vous avez en vous et dites-leur combien vous en avez besoin dans votre vie …

“On ne sait jamais quand ils pourraient vraiment avoir besoin de savoir

“X Je vous aime tous X (sic)”

La chanteuse et personnalité de la télévision âgée de 30 ans a ensuite énuméré les endroits qui offriront un soutien à ceux qui en ont besoin.

Elle a ajouté: “Si vous vous débattez avec aujourd’hui, hier, la pensée de demain, veuillez en informer quelqu’un. N’IMPORTE QUI.

“Pour tous ceux qui en ont besoin …

“@samaritanscharity @mindcharity @pandas_uk @mentalhealthfoundation @heads_together @youngmindsuk (sic)”

Stacey n’est pas le seul à faire une pause dans les médias sociaux à la suite du décès de Caroline, comme l’ex-petit ami de l’ancien hôte de “ Love Island ”, Danny Cipriani, a récemment déclaré qu’il utiliserait la période de 40 jours de Carême pour la pleurer en privé. décès.

Il a écrit dans un long article: “Elle était gentille au-delà de toute croyance. Et elle penserait que je suis folle de faire tout cela. Mais je sais qu’elle serait fière.

“Je retire les médias sociaux. Je vous remercie tous pour les messages aimables. Et toutes les belles réponses. Merci pour la mauvaise réponse. C’est mon histoire. Et je l’ai fait pour moi. Puis elle – elle n’a pas été autorisée de lui parler pendant toute la durée de l’affaire à cause de la loi. Il voulait que les charges soient abandonnées. Ils voulaient poursuivre.

“Je ne pointe pas du doigt. Le CPS et la police font du bon travail. Je dis simplement que nous ne pouvons pas toujours faire du bon travail. C’est mon processus de deuil. Notre plus grande force est notre plus grande faiblesse (sic)”

Avant de se déconnecter, le rugby a expliqué qu’il avait désactivé les commentaires sur son profil mais qu’il ne quitterait pas définitivement la plateforme.

Il a écrit: “ps – on m’a montré comment désactiver les commentaires. Je vais donc le faire sur ce post. Parce que c’est pour moi et mon processus de deuil. Mais dans un mois je serai de retour sur le social car c’est 2020 et ça est-ce que je me fraye un chemin à travers la vie (sic) “

