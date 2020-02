Star Bowen Yang, «Saturday Night Live», parle de la douloureuse thérapie de conversion gay

Saturday Night Live est une émission télévisée vraiment emblématique. Formé dans les années 70 et plus communément appelé SNL, Saturday Night Live a été chargé de façonner la culture pop ainsi que de lancer la carrière de bon nombre des humoristes les plus populaires au monde.

Eddie Murphy, Will Ferrell, Tina Fey, Chris Rock et Chris Farley sont tous devenus célèbres sur SNL. De nos jours, l’émission continue de faire des vagues, attirant les téléspectateurs semaine après semaine.

Cette année, une nouvelle récolte de jeunes comédiens devrait faire sa marque sur SNL, dont Bowen Yang.

Yang est rapidement reconnu comme un talent comique pointu – mais ce que de nombreux fans ne savent peut-être pas, c’est que les jeunes années de Yang ont été assez douloureuses.

Où est né Bowen Yang?

Bowen Yang est né en 1990 en Australie. Il est né dans une famille d’immigrants, ses parents ayant immigré d’Asie de l’Est pour que le père de Yang puisse obtenir un doctorat en explosifs miniers.

La famille a vécu en Australie pendant des années jusqu’à ce qu’elle déménage finalement à Aurora, au Colorado, lorsque Yang avait neuf ans. C’est à Aurora que Yang passera ses années de formation.

Enfant, Yang était studieux et intelligent, excellant à l’école et réussissant bien dans des matières difficiles comme le calcul.

En même temps que Yang étudiait les mathématiques et les sciences, il s’est également retrouvé attiré par le monde de la comédie. Il a rejoint un groupe d’improvisation et a même été élu «le plus susceptible d’être membre de la distribution le samedi soir en direct» lorsqu’il a obtenu son diplôme d’études secondaires.

Yang a commencé l’école pré-médicale et a finalement obtenu un diplôme en microbiologie de l’Université de New York. Tout au long de son séjour en tant qu’étudiant en médecine, Yang a maintenu son amour de la comédie et a finalement décidé qu’il poursuivrait la comédie comme carrière.

Comment Bowen Yang a-t-il commencé la comédie?

En 2016, Yang a lancé un podcast appelé Las Culturistas, un podcast de comédie hebdomadaire mettant en vedette des invités spéciaux ainsi que des mini-diatribes et des routines de comédie par Yang et son partenaire sur le podcast, Matt Rogers.

Le podcast est devenu incroyablement populaire et a catapulté Yang vers la gloire. Dans les années qui ont suivi le lancement du podcast, Yang est apparu dans des émissions télévisées telles que Broad City et 2 Dope Queens.

En 2018, Yang a réalisé une partie de sa prophétie au lycée en devenant écrivain sur Saturday Night Live. Il a écrit plusieurs croquis à succès, gagnant encore plus de succès auprès des fans établis et flambant neufs. L’année suivante, Yang a été déplacé vers le haut et est officiellement devenu un acteur de la SNL.

Bien qu’il soit un nouveau venu dans la série, il est devenu très populaire en peu de temps, son charisme et son flair pour la comédie sont très clairs.

Quand Bowen Yang a-t-il suivi une thérapie de conversion gay?

Bien que les antécédents et la gloire de Bowen Yang semblent incroyablement inspirants, la vérité de son histoire contient un épisode très triste. Quand Yang était enfant, il s’est rendu compte qu’il était gay. Ses parents étaient traditionnels et n’acceptaient pas son orientation sexuelle.

Pourtant, lorsque Yang était adolescent, ses parents ont découvert des conversations compromettantes qu’il avait eues avec AOL Messenger et l’ont confronté. Comme Yang l’a révélé dans une interview ultérieure, son père a organisé huit séances avec un spécialiste qui travaillait dans la thérapie de conversion gay.

Yang a rappelé: «Je me suis permis l’expérience de réflexion:« Et si cela pouvait marcher? Même si je l’ai lu, je me suis simplement dit: «Oh, attends, tout cela est complètement craquelé.» »

Yang a dit qu’il avait terminé les huit séances, les avait trouvées pseudoscientifiques et avait poursuivi sa vie. Pourtant, les parents de Yang ont eu plus de mal à l’accepter, même après de nombreuses années.

Yang ne blâme pas ses parents, déclarant que «mes deux parents font beaucoup de travail pour essayer de comprendre et je ne peux pas les précipiter. Je ne peux pas leur en vouloir de ne pas arriver à un endroit plus tôt qu’ils ne peuvent y arriver. “