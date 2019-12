Star de Blue Bloods, Donnie Wahlberg partage sa tradition de vacances en famille avec Jenny McCarthy

Les fans ont pu regarder les Reagan célébrer les vacances à la table familiale sur Blue Bloods. Mais comment les stars célèbrent-elles dans la vraie vie?

Donnie Wahlberg a partagé une tradition de dîner en famille qu'il a avec Jenny McCarthy. Découvrez ce que c'est et ce qu'il a dit d'autre sur les dîners de famille pendant son enfance.

Donnie Wahlberg a déclaré que le premier dîner en famille sur «Blue Bloods» lui rappelait sa famille

Donnie Wahlberg sur «Blue Bloods» | Craig Blankenhorn / CBS via .

L'acteur a parlé des scènes de dîner de famille bien-aimées sur Blue Bloods. Il a dit que c'était une raison pour laquelle il voulait jouer Danny Reagan.

"Eh bien, les scènes de dîner en famille sur Blue Bloods, la toute première que j'ai jamais lue, évidemment, étaient l'épisode pilote", a révélé Wahlberg à Showbiz Cheat Sheet. "Quand j'ai lu cette scène, c'est à ce moment-là que j'ai décidé que je voulais faire partie du spectacle."

Il a ensuite dit: «On ne m'avait pas encore proposé le poste, alors j'ai dû y aller et le gagner. Mais j'ai lu cette scène et cela sonnait si fidèlement à mon enfance et à mon éducation avec nous tous assis autour de la table à discuter et à ne pas être d'accord et tout le monde a un point de vue différent. »

Il a dit que Frank lui rappelait son propre père

L'acteur a déclaré que Frank Reagan (Tom Selleck) se sentait très réel pour lui. C'est parce qu'il s'est approché de la table du dîner comme son propre père.

"Et avec ce papa couvant et moustachu à la tête de la table qui a littéralement filmé cette première scène de dîner, cela m'a ramené à mon enfance lorsque mon père était assis à la tête de la table avec sa moustache tenant la cour sur la table", a déclaré Wahlberg. . "C'était tellement authentique."

Wahlberg et Jenny McCarthy ont une casserole de haricots verts française comme une tradition

L'acteur a parlé du meilleur cadeau qu'il a reçu avec Page Six. Ce serait sa famille recomposée avec McCarthy.

"Je pense que le meilleur cadeau auquel nous pouvons penser, et cela peut sembler grave, c'est que nous avons chacun donné un parent supplémentaire à nos enfants", a-t-il déclaré. «Vous savez, nos fils ont grandi ensemble dans nos maisons avec nous et Jenny est vraiment une merveilleuse belle-mère pour mon fils et je suis le beau-père de son fils, et je leur donne un Noël familial unifié après des années de parents seuls, je pense que c'est vraiment le meilleur cadeau que nous puissions nous offrir. »

Le couple a grandi en appréciant la casserole de haricots verts française avec leur famille. McCarthy a parlé de cette coïncidence.

"Cela ne me surprend pas que Donnie et moi ayons grandi avec ça, nous avons adoré, parce que nous avons tous deux grandi avec un budget", a-t-elle déclaré. «C'était juste quelque chose que nos familles devaient avoir à notre table. Nous avons donc poursuivi la tradition avec nos familles réunies. »

Wahlberg n'est pas vraiment un cuisinier. "Je ne suis pas vraiment autorisé dans la cuisine pendant l'Action de grâces. J'entre et je choisis tout et c'est ce que j'ai fait toute ma vie, donc ça fonctionne vraiment parfaitement », a-t-il admis. "Nous devons donc acheter des oignons frits croustillants supplémentaires parce que je les mange à peu près comme des croustilles pendant qu'elle prépare la casserole."

Le couple semble heureux de perpétuer cette tradition. Maintenant, les fans de Blue Bloods savent une chose qui est sur leur table de dîner en famille.